Iron Bank (IB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.483996 $ 0.483996 $ 0.483996 24 שעות נמוך $ 0.519555 $ 0.519555 $ 0.519555 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.483996$ 0.483996 $ 0.483996 גבוה 24 שעות $ 0.519555$ 0.519555 $ 0.519555 שיא כל הזמנים $ 253.73$ 253.73 $ 253.73 המחיר הנמוך ביותר $ 0.181869$ 0.181869 $ 0.181869 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.35% שינוי מחיר (1D) -2.84% שינוי מחיר (7D) +1.76% שינוי מחיר (7D) +1.76%

Iron Bank (IB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.504727. במהלך 24 השעות האחרונות, IB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.483996 לבין שיא של $ 0.519555, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 253.73, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.181869.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IB השתנה ב +2.35% במהלך השעה האחרונה, -2.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Iron Bank (IB) מידע שוק

שווי שוק $ 96.10K$ 96.10K $ 96.10K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.70M$ 3.70M $ 3.70M אספקת מחזור 189.84K 189.84K 189.84K אספקה כוללת 7,311,366.0 7,311,366.0 7,311,366.0

שווי השוק הנוכחי של Iron Bank הוא $ 96.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IB הוא 189.84K, עם היצע כולל של 7311366.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.70M.