iOQ Wallet מחיר היום

מחיר iOQ Wallet (IOQ WALLET) בזמן אמת היום הוא $ 0.00062501, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ IOQ WALLET ל USD הוא $ 0.00062501 לכל IOQ WALLET.

iOQ Wallet כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 618,644, עם היצע במחזור של 989.82M IOQ WALLET. ב‑24 השעות האחרונות, IOQ WALLET סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00239233, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00047586.

ביצועים לטווח קצר, IOQ WALLET נע ב -- בשעה האחרונה ו -18.23% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

iOQ Wallet (IOQ WALLET) מידע שוק

שווי שוק $ 618.64K$ 618.64K $ 618.64K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 618.64K$ 618.64K $ 618.64K אספקת מחזור 989.82M 989.82M 989.82M אספקה כוללת 989,816,391.5140394 989,816,391.5140394 989,816,391.5140394

שווי השוק הנוכחי של iOQ Wallet הוא $ 618.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IOQ WALLET הוא 989.82M, עם היצע כולל של 989816391.5140394. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 618.64K.