INVIFY AI (INVIFY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00043008 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0000028 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00%

INVIFY AI (INVIFY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000417. במהלך 24 השעות האחרונות, INVIFY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. INVIFYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00043008, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0000028.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, INVIFY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

INVIFY AI (INVIFY) מידע שוק

שווי שוק $ 4.17K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.17K אספקת מחזור 999.37M אספקה כוללת 999,371,442.787147

שווי השוק הנוכחי של INVIFY AI הוא $ 4.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של INVIFY הוא 999.37M, עם היצע כולל של 999371442.787147. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.17K.