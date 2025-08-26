עוד על INVIFY

INVIFY AI סֵמֶל

INVIFY AI מחיר (INVIFY)

INVIFY AI (INVIFY) טבלת מחירים חיה
INVIFY AI (INVIFY) מידע על מחיר (USD)

0.00%

INVIFY AI (INVIFY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000417. במהלך 24 השעות האחרונות, INVIFY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. INVIFYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00043008, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0000028.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, INVIFY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים.

שווי השוק הנוכחי של INVIFY AI הוא $ 4.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של INVIFY הוא 999.37M, עם היצע כולל של 999371442.787147. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.17K.

INVIFY AI (INVIFY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של INVIFY AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלINVIFY AI ל USDהיה . $ -0.0000004881.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלINVIFY AI ל USDהיה $ +0.0000005936.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של INVIFY AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.0000004881-11.70%
60 ימים$ +0.0000005936+14.24%
90 ימים$ 0--

מה זהINVIFY AI (INVIFY)

Invify AI offers automated trading solutions powered by AI, aiming to provide daily profits for investors through algorithmic trading. They promote three AI agents designed to identify investment opportunities and execute trades automatically, reducing the need for manual market analysis. Invify AI has developed three AI agents focused on automated trading to generate daily passive income. The service is designed to eliminate the need for manual chart analysis, offering an automated solution for investment opportunities. They emphasize guaranteed daily profits, although the specifics of these plans, such as cost, minimum investment, or exact return rates, aren't detailed in the provided sources. The $INVIFY token plays a role in accessing these services, with premium features available to token holders from March 5th. Registered company in UK INVIFY AI LIMITED

INVIFY AI (INVIFY) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

INVIFY AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה INVIFY AI (INVIFY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות INVIFY AI (INVIFY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור INVIFY AI.

בדוק את INVIFY AI תחזית המחיר עכשיו‏!

INVIFY למטבעות מקומיים

INVIFY AI (INVIFY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של INVIFY AI (INVIFY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על INVIFY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על INVIFY AI (INVIFY)

כמה שווה INVIFY AI (INVIFY) היום?
החי INVIFYהמחיר ב USD הוא 0.00000417 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי INVIFY ל USD?
המחיר הנוכחי של INVIFY ל USD הוא $ 0.00000417. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של INVIFY AI?
שווי השוק של INVIFY הוא $ 4.17K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של INVIFY?
ההיצע במחזור של INVIFY הוא 999.37M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של INVIFY?
‏‏INVIFY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00043008 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של INVIFY?
INVIFY ‏‏רשם מחירATL של 0.0000028 USD.
מהו נפח המסחר של INVIFY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור INVIFY הוא -- USD.
האם INVIFY יעלה השנה?
INVIFY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את INVIFY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:25:46 (UTC+8)

