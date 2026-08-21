Investor Brand Network Ai מחיר היום

מחיר Investor Brand Network Ai (IBNAI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.47% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ IBNAI ל USD הוא $ 0 לכל IBNAI.

Investor Brand Network Ai כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 545,754, עם היצע במחזור של 1.00B IBNAI. ב‑24 השעות האחרונות, IBNAI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, IBNAI נע ב -2.16% בשעה האחרונה ו -15.47% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 9.05K.

Investor Brand Network Ai (IBNAI) מידע שוק

שווי שוק $ 545.75K$ 545.75K $ 545.75K נפח (24 שעות) $ 9.05K$ 9.05K $ 9.05K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 545.75K$ 545.75K $ 545.75K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Investor Brand Network Ai הוא $ 545.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.05K. ההיצע במחזור של IBNAI הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 545.75K.