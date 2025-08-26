Investin (IVN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.06663 $ 0.06663 $ 0.06663 24 שעות נמוך $ 0.07476 $ 0.07476 $ 0.07476 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.06663$ 0.06663 $ 0.06663 גבוה 24 שעות $ 0.07476$ 0.07476 $ 0.07476 שיא כל הזמנים $ 2.38$ 2.38 $ 2.38 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00162624$ 0.00162624 $ 0.00162624 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.53% שינוי מחיר (1D) -10.19% שינוי מחיר (7D) -3.76% שינוי מחיר (7D) -3.76%

Investin (IVN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.067031. במהלך 24 השעות האחרונות, IVN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.06663 לבין שיא של $ 0.07476, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IVNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.38, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00162624.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IVN השתנה ב -0.53% במהלך השעה האחרונה, -10.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Investin (IVN) מידע שוק

שווי שוק $ 196.40K$ 196.40K $ 196.40K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 603.28K$ 603.28K $ 603.28K אספקת מחזור 2.93M 2.93M 2.93M אספקה כוללת 9,000,000.0 9,000,000.0 9,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Investin הוא $ 196.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IVN הוא 2.93M, עם היצע כולל של 9000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 603.28K.