Invest Zone מחיר היום

מחיר Invest Zone (IVFUN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.43% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ IVFUN ל USD הוא $ 0 לכל IVFUN.

Invest Zone כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 141,228, עם היצע במחזור של 1.00B IVFUN. ב‑24 השעות האחרונות, IVFUN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0425846, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, IVFUN נע ב -- בשעה האחרונה ו -0.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 56.32.

Invest Zone (IVFUN) מידע שוק

שווי שוק $ 141.23K$ 141.23K $ 141.23K נפח (24 שעות) $ 56.32$ 56.32 $ 56.32 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 141.23K$ 141.23K $ 141.23K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Invest Zone הוא $ 141.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.32. ההיצע במחזור של IVFUN הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 141.23K.