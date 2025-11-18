INVEST TO EARN מחיר היום

מחיר INVEST TO EARN (INVEST) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000819, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ INVEST ל USD הוא $ 0.00000819 לכל INVEST.

INVEST TO EARN כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,774.6, עם היצע במחזור של 949.79M INVEST. ב‑24 השעות האחרונות, INVEST סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0000919, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000811.

ביצועים לטווח קצר, INVEST נע ב -- בשעה האחרונה ו +0.28% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

INVEST TO EARN (INVEST) מידע שוק

שווי שוק $ 7.77K$ 7.77K $ 7.77K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.77K$ 7.77K $ 7.77K אספקת מחזור 949.79M 949.79M 949.79M אספקה כוללת 949,791,601.53 949,791,601.53 949,791,601.53

