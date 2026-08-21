Invesco Short Duration US Government Securities Fund מחיר היום

מחיר Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB) בזמן אמת היום הוא $ 11.18, עם שינוי של 0.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ USTB ל USD הוא $ 11.18 לכל USTB.

Invesco Short Duration US Government Securities Fund כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 822,734,308, עם היצע במחזור של 73.56M USTB. ב‑24 השעות האחרונות, USTB סחר בין $ 11.18 (נמוך) ל $ 11.18 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 11.18, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 10.29.

ביצועים לטווח קצר, USTB נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +0.07% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB) מידע שוק

שווי שוק $ 822.73M$ 822.73M $ 822.73M נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 822.73M$ 822.73M $ 822.73M אספקת מחזור 73.56M 73.56M 73.56M אספקה כוללת 73,561,787.829778 73,561,787.829778 73,561,787.829778

שווי השוק הנוכחי של Invesco Short Duration US Government Securities Fund הוא $ 822.73M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של USTB הוא 73.56M, עם היצע כולל של 73561787.829778. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 822.73M.