Inverse Finance מחיר היום

מחיר Inverse Finance (INV) בזמן אמת היום הוא $ 9.41, עם שינוי של 2.73% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ INV ל USD הוא $ 9.41 לכל INV.

Inverse Finance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,681,578, עם היצע במחזור של 710.32K INV. ב‑24 השעות האחרונות, INV סחר בין $ 8.94 (נמוך) ל $ 9.6 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2,075.09, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 8.28.

ביצועים לטווח קצר, INV נע ב -0.53% בשעה האחרונה ו +9.55% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 37.65K.

Inverse Finance (INV) מידע שוק

שווי שוק $ 6.68M$ 6.68M $ 6.68M נפח (24 שעות) $ 37.65K$ 37.65K $ 37.65K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.84M$ 6.84M $ 6.84M אספקת מחזור 710.32K 710.32K 710.32K אספקה כוללת 727,000.0 727,000.0 727,000.0

שווי השוק הנוכחי של Inverse Finance הוא $ 6.68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 37.65K. ההיצע במחזור של INV הוא 710.32K, עם היצע כולל של 727000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.84M.