Inuki מחיר היום

מחיר Inuki (INUKI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000613, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ INUKI ל USD הוא $ 0.00000613 לכל INUKI.

Inuki כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,122.7, עם היצע במחזור של 999.52M INUKI. ב‑24 השעות האחרונות, INUKI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00054752, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000598.

ביצועים לטווח קצר, INUKI נע ב -- בשעה האחרונה ו -12.97% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Inuki (INUKI) מידע שוק

שווי שוק $ 6.12K$ 6.12K $ 6.12K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.12K$ 6.12K $ 6.12K אספקת מחזור 999.52M 999.52M 999.52M אספקה כוללת 999,522,648.893052 999,522,648.893052 999,522,648.893052

