Inu Inu (INUINU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.64% שינוי מחיר (1D) -6.09% שינוי מחיר (7D) +1.73% שינוי מחיר (7D) +1.73%

Inu Inu (INUINU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, INUINU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. INUINUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, INUINU השתנה ב +2.64% במהלך השעה האחרונה, -6.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Inu Inu (INUINU) מידע שוק

שווי שוק $ 476.01K$ 476.01K $ 476.01K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 476.01K$ 476.01K $ 476.01K אספקת מחזור 465.00T 465.00T 465.00T אספקה כוללת 465,000,000,000,000.9 465,000,000,000,000.9 465,000,000,000,000.9

שווי השוק הנוכחי של Inu Inu הוא $ 476.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של INUINU הוא 465.00T, עם היצע כולל של 465000000000000.9. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 476.01K.