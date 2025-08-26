Interstellar Domain Order (IDO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0054701$ 0.0054701 $ 0.0054701 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.42% שינוי מחיר (1D) -1.61% שינוי מחיר (7D) -0.95% שינוי מחיר (7D) -0.95%

Interstellar Domain Order (IDO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, IDO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IDOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0054701, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IDO השתנה ב -0.42% במהלך השעה האחרונה, -1.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Interstellar Domain Order (IDO) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Interstellar Domain Order הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IDO הוא 0.00, עם היצע כולל של 21000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.52M.