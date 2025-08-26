עוד על SN108

Internet of Intelligence סֵמֶל

Internet of Intelligence מחיר (SN108)

1 SN108 ל USDמחיר חי:

$0.525496
$0.525496$0.525496
-9.60%1D
Internet of Intelligence (SN108) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:15:41 (UTC+8)

Internet of Intelligence (SN108) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+1.26%

-8.98%

-4.53%

-4.53%

Internet of Intelligence (SN108) המחיר בזמן אמת של הוא $0.529082. במהלך 24 השעות האחרונות, SN108 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.514674 לבין שיא של $ 0.58689, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN108השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.38, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.345671.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN108 השתנה ב +1.26% במהלך השעה האחרונה, -8.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.53% ב-7 הימים האחרונים.

Internet of Intelligence (SN108) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Internet of Intelligence הוא $ 466.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN108 הוא 887.78K, עם היצע כולל של 887777.116539205. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 466.52K.

Internet of Intelligence (SN108) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Internet of Intelligenceל USDהיה $ -0.0522584321638522.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלInternet of Intelligence ל USDהיה . $ -0.2007322822.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלInternet of Intelligence ל USDהיה $ -0.0295494413.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Internet of Intelligenceל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0522584321638522-8.98%
30 ימים$ -0.2007322822-37.93%
60 ימים$ -0.0295494413-5.58%
90 ימים$ 0--

מה זהInternet of Intelligence (SN108)

Internet of Intelligenceתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Internet of Intelligence (SN108) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Internet of Intelligence (SN108) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום?

בדוק את Internet of Intelligence תחזית המחיר עכשיו‏!

SN108 למטבעות מקומיים

Internet of Intelligence (SN108) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Internet of Intelligence (SN108) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט.

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Internet of Intelligence (SN108)

כמה שווה Internet of Intelligence (SN108) היום?
החי SN108המחיר ב USD הוא 0.529082 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SN108 ל USD?
המחיר הנוכחי של SN108 ל USD הוא $ 0.529082. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Internet of Intelligence?
שווי השוק של SN108 הוא $ 466.52K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SN108?
ההיצע במחזור של SN108 הוא 887.78K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SN108?
‏‏SN108 השיג מחיר שיא (ATH) של 2.38 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SN108?
SN108 ‏‏רשם מחירATL של 0.345671 USD.
מהו נפח המסחר של SN108?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SN108 הוא -- USD.
האם SN108 יעלה השנה?
SN108 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SN108 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:15:41 (UTC+8)

