Internet of Intelligence (SN108) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.514674 $ 0.514674 $ 0.514674 24 שעות נמוך $ 0.58689 $ 0.58689 $ 0.58689 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.514674$ 0.514674 $ 0.514674 גבוה 24 שעות $ 0.58689$ 0.58689 $ 0.58689 שיא כל הזמנים $ 2.38$ 2.38 $ 2.38 המחיר הנמוך ביותר $ 0.345671$ 0.345671 $ 0.345671 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.26% שינוי מחיר (1D) -8.98% שינוי מחיר (7D) -4.53% שינוי מחיר (7D) -4.53%

Internet of Intelligence (SN108) המחיר בזמן אמת של הוא $0.529082. במהלך 24 השעות האחרונות, SN108 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.514674 לבין שיא של $ 0.58689, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN108השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.38, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.345671.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN108 השתנה ב +1.26% במהלך השעה האחרונה, -8.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Internet of Intelligence (SN108) מידע שוק

שווי שוק $ 466.52K$ 466.52K $ 466.52K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 466.52K$ 466.52K $ 466.52K אספקת מחזור 887.78K 887.78K 887.78K אספקה כוללת 887,777.116539205 887,777.116539205 887,777.116539205

שווי השוק הנוכחי של Internet of Intelligence הוא $ 466.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN108 הוא 887.78K, עם היצע כולל של 887777.116539205. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 466.52K.