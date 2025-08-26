עוד על IOEN

Internet of Energy Network סֵמֶל

Internet of Energy Network מחיר (IOEN)

לא רשום

1 IOEN ל USDמחיר חי:

$0.00155912
$0.00155912
+0.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Internet of Energy Network (IOEN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:58:14 (UTC+8)

Internet of Energy Network (IOEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00154711
$ 0.00154711
24 שעות נמוך
$ 0.00161593
$ 0.00161593
גבוה 24 שעות

$ 0.00154711
$ 0.00154711$ 0.00154711

$ 0.00161593
$ 0.00161593$ 0.00161593

$ 0.442968
$ 0.442968$ 0.442968

$ 0
$ 0$ 0

-3.51%

+0.44%

-7.34%

-7.34%

Internet of Energy Network (IOEN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00155912. במהלך 24 השעות האחרונות, IOEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00154711 לבין שיא של $ 0.00161593, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IOENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.442968, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IOEN השתנה ב -3.51% במהלך השעה האחרונה, +0.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Internet of Energy Network (IOEN) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 172.13K
FDV
$ 172.13K$ 172.13K

0.00
0.00 0.00

110,400,000.0
110,400,000.0 110,400,000.0

שווי השוק הנוכחי של Internet of Energy Network הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IOEN הוא 0.00, עם היצע כולל של 110400000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 172.13K.

Internet of Energy Network (IOEN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Internet of Energy Networkל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלInternet of Energy Network ל USDהיה . $ -0.0001240382.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלInternet of Energy Network ל USDהיה $ -0.0001635234.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Internet of Energy Networkל USDהיה $ +0.0005299838974806917.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.44%
30 ימים$ -0.0001240382-7.95%
60 ימים$ -0.0001635234-10.48%
90 ימים$ +0.0005299838974806917+51.50%

מה זהInternet of Energy Network (IOEN)

$IOEN is an interconnected system of virtual microgrids that facilitates transactions within & between local energy ecosystems on Holochain

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Internet of Energy Network (IOEN) משאב

האתר הרשמי

Internet of Energy Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Internet of Energy Network (IOEN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Internet of Energy Network (IOEN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Internet of Energy Network.

בדוק את Internet of Energy Network תחזית המחיר עכשיו‏!

IOEN למטבעות מקומיים

Internet of Energy Network (IOEN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Internet of Energy Network (IOEN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על IOEN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Internet of Energy Network (IOEN)

כמה שווה Internet of Energy Network (IOEN) היום?
החי IOENהמחיר ב USD הוא 0.00155912 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי IOEN ל USD?
המחיר הנוכחי של IOEN ל USD הוא $ 0.00155912. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Internet of Energy Network?
שווי השוק של IOEN הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של IOEN?
ההיצע במחזור של IOEN הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של IOEN?
‏‏IOEN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.442968 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של IOEN?
IOEN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של IOEN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור IOEN הוא -- USD.
האם IOEN יעלה השנה?
IOEN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את IOEN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:58:14 (UTC+8)

