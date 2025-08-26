Internet of Energy Network (IOEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 0.00154711 גבוה 24 שעות $ 0.00161593 שיא כל הזמנים $ 0.442968 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -3.51% שינוי מחיר (1D) +0.44% שינוי מחיר (7D) -7.34%

Internet of Energy Network (IOEN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00155912. במהלך 24 השעות האחרונות, IOEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00154711 לבין שיא של $ 0.00161593, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IOENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.442968, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IOEN השתנה ב -3.51% במהלך השעה האחרונה, +0.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Internet of Energy Network (IOEN) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 172.13K אספקת מחזור 0.00 אספקה כוללת 110,400,000.0

שווי השוק הנוכחי של Internet of Energy Network הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IOEN הוא 0.00, עם היצע כולל של 110400000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 172.13K.