Internet Capital Memes מחיר היום

מחיר Internet Capital Memes (ICM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.47% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ICM ל USD הוא $ 0 לכל ICM.

Internet Capital Memes כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,768.99, עם היצע במחזור של 990.47M ICM. ב‑24 השעות האחרונות, ICM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00210979, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ICM נע ב +0.99% בשעה האחרונה ו +5.43% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Internet Capital Memes (ICM) מידע שוק

שווי שוק $ 11.77K$ 11.77K $ 11.77K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.77K$ 11.77K $ 11.77K אספקת מחזור 990.47M 990.47M 990.47M אספקה כוללת 990,467,810.206746 990,467,810.206746 990,467,810.206746

שווי השוק הנוכחי של Internet Capital Memes הוא $ 11.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ICM הוא 990.47M, עם היצע כולל של 990467810.206746. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.77K.