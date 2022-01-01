International Stable Currency (ISC) טוקנומיקה
What is the project about? ISC is a flatcoin. A flatcoin is a stablecoin that is both stable in price and increases in value over time. The purpose of a flatcoin is to protect the purchasing power of its holders. Leaders like Brian Armstrong of Coinbase are proponents of flatcoins because they believe that inflation-resistant money will onboard the next billion users onto crypto.
What makes your project unique? Flatcoins are new to the stablecoins industry. Our competitors are Nuon (nuon.fi) and RAI (reflexer.finance) What makes us different from Nuon & RAI is that we are collateralized with Real World Assets (RWAs) such as gold, bonds, t-bills, equity, and cash. This matters because RWAs provide much deeper liquidity for ISC than our competitors.
History of your project. We spent 1.5 years determining the legal structure with our lawyers.
What’s next for your project? We are bridging our token from Solana to ETH & various layer 2s
What can your token be used for? Store of value and payments. We’ve integrated with http://candypay.fun to power payments for Solana Hacker Houses.
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור International Stable Currency (ISC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
International Stable Currency (ISC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של International Stable Currency (ISC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של ISC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות ISCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את ISCטוקניומיקה, חקרו אתISCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
