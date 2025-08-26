International Stable Currency מחיר (ISC)
International Stable Currency (ISC) המחיר בזמן אמת של הוא $1.97. במהלך 24 השעות האחרונות, ISC נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.96 לבין שיא של $ 1.99, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ISCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.04, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.53.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ISC השתנה ב -0.24% במהלך השעה האחרונה, -0.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של International Stable Currency הוא $ 2.20M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ISC הוא 1.12M, עם היצע כולל של 1116461.974879. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.20M.
במהלך היום, השינוי במחיר של International Stable Currencyל USDהיה $ -0.009460531507895.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלInternational Stable Currency ל USDהיה . $ +0.0024018240.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלInternational Stable Currency ל USDהיה $ +0.0246555350.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של International Stable Currencyל USDהיה $ +0.051876030206807.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.009460531507895
|-0.47%
|30 ימים
|$ +0.0024018240
|+0.12%
|60 ימים
|$ +0.0246555350
|+1.25%
|90 ימים
|$ +0.051876030206807
|+2.70%
What is the project about? ISC is a flatcoin. A flatcoin is a stablecoin that is both stable in price and increases in value over time. The purpose of a flatcoin is to protect the purchasing power of its holders. Leaders like Brian Armstrong of Coinbase are proponents of flatcoins because they believe that inflation-resistant money will onboard the next billion users onto crypto. What makes your project unique? Flatcoins are new to the stablecoins industry. Our competitors are Nuon (nuon.fi) and RAI (reflexer.finance) What makes us different from Nuon & RAI is that we are collateralized with Real World Assets (RWAs) such as gold, bonds, t-bills, equity, and cash. This matters because RWAs provide much deeper liquidity for ISC than our competitors. History of your project. We spent 1.5 years determining the legal structure with our lawyers. What’s next for your project? We are bridging our token from Solana to ETH & various layer 2s What can your token be used for? Store of value and payments. We’ve integrated with http://candypay.fun to power payments for Solana Hacker Houses.
