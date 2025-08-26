International Stable Currency (ISC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.96 $ 1.96 $ 1.96 24 שעות נמוך $ 1.99 $ 1.99 $ 1.99 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.96$ 1.96 $ 1.96 גבוה 24 שעות $ 1.99$ 1.99 $ 1.99 שיא כל הזמנים $ 2.04$ 2.04 $ 2.04 המחיר הנמוך ביותר $ 1.53$ 1.53 $ 1.53 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.24% שינוי מחיר (1D) -0.47% שינוי מחיר (7D) +0.33% שינוי מחיר (7D) +0.33%

International Stable Currency (ISC) המחיר בזמן אמת של הוא $1.97. במהלך 24 השעות האחרונות, ISC נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.96 לבין שיא של $ 1.99, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ISCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.04, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.53.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ISC השתנה ב -0.24% במהלך השעה האחרונה, -0.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

International Stable Currency (ISC) מידע שוק

שווי שוק $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M אספקת מחזור 1.12M 1.12M 1.12M אספקה כוללת 1,116,461.974879 1,116,461.974879 1,116,461.974879

שווי השוק הנוכחי של International Stable Currency הוא $ 2.20M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ISC הוא 1.12M, עם היצע כולל של 1116461.974879. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.20M.