International Rebuilding Trust מחיר היום

מחיר International Rebuilding Trust (IRT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.20% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ IRT ל USD הוא $ 0 לכל IRT.

International Rebuilding Trust כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 10,737.98, עם היצע במחזור של 999.96M IRT. ב‑24 השעות האחרונות, IRT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00707436, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, IRT נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו -0.72% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

International Rebuilding Trust (IRT) מידע שוק

שווי שוק $ 10.74K$ 10.74K $ 10.74K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.74K$ 10.74K $ 10.74K אספקת מחזור 999.96M 999.96M 999.96M אספקה כוללת 999,962,884.355645 999,962,884.355645 999,962,884.355645

שווי השוק הנוכחי של International Rebuilding Trust הוא $ 10.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IRT הוא 999.96M, עם היצע כולל של 999962884.355645. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.74K.