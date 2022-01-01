International Meme Fund (IMF) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי International Meme Fund (IMF), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
International Meme Fund (IMF) is a decentralized credit protocol on Ethereum that unlocks stablecoin liquidity using memecoins as collateral. It operates through pooled credit markets with isolated lending vaults integrated via Morpho. The protocol’s native token, IMF, governs how liquidity is allocated across supported markets. By treating memes as signal and credit as infrastructure, IMF enables communities to coordinate access to capital and turn belief into buying power.

אתר רשמי:
https://imf.bz
מסמך לבן:
https://docs.imf.bz

International Meme Fund (IMF) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור International Meme Fund (IMF), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 8.15M
$ 8.15M$ 8.15M
ההיצע הכולל:
$ 33.00M
$ 33.00M$ 33.00M
אספקה במחזור:
$ 31.91M
$ 31.91M$ 31.91M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 8.43M
$ 8.43M$ 8.43M
שיא כל הזמנים:
$ 2.23
$ 2.23$ 2.23
שפל כל הזמנים:
$ 0.0241715
$ 0.0241715$ 0.0241715
מחיר נוכחי:
$ 0.255415
$ 0.255415$ 0.255415

International Meme Fund (IMF) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של International Meme Fund (IMF) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של IMF אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות IMFהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את IMFטוקניומיקה, חקרו אתIMFהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

IMF חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן IMF עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו IMF משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

