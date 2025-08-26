עוד על IMF

IMF מידע על מחיר

IMF מסמך לבן

IMF אתר רשמי

IMF טוקניומיקה

IMF תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

International Meme Fund סֵמֶל

International Meme Fund מחיר (IMF)

לא רשום

1 IMF ל USDמחיר חי:

$0.240047
$0.240047$0.240047
-14.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
International Meme Fund (IMF) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:24:00 (UTC+8)

International Meme Fund (IMF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.239413
$ 0.239413$ 0.239413
24 שעות נמוך
$ 0.287303
$ 0.287303$ 0.287303
גבוה 24 שעות

$ 0.239413
$ 0.239413$ 0.239413

$ 0.287303
$ 0.287303$ 0.287303

$ 2.23
$ 2.23$ 2.23

$ 0.0241715
$ 0.0241715$ 0.0241715

-1.30%

-15.34%

-20.04%

-20.04%

International Meme Fund (IMF) המחיר בזמן אמת של הוא $0.239343. במהלך 24 השעות האחרונות, IMF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.239413 לבין שיא של $ 0.287303, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IMFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.23, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0241715.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IMF השתנה ב -1.30% במהלך השעה האחרונה, -15.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

International Meme Fund (IMF) מידע שוק

$ 7.64M
$ 7.64M$ 7.64M

--
----

$ 7.90M
$ 7.90M$ 7.90M

31.91M
31.91M 31.91M

33,000,000.0
33,000,000.0 33,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של International Meme Fund הוא $ 7.64M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IMF הוא 31.91M, עם היצע כולל של 33000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.90M.

International Meme Fund (IMF) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של International Meme Fundל USDהיה $ -0.043391241257656.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלInternational Meme Fund ל USDהיה . $ -0.2012150617.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלInternational Meme Fund ל USDהיה $ -0.1344270916.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של International Meme Fundל USDהיה $ +0.18220869344024003.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.043391241257656-15.34%
30 ימים$ -0.2012150617-84.06%
60 ימים$ -0.1344270916-56.16%
90 ימים$ +0.18220869344024003+318.91%

מה זהInternational Meme Fund (IMF)

International Meme Fund (IMF) is a decentralized credit protocol on Ethereum that unlocks stablecoin liquidity using memecoins as collateral. It operates through pooled credit markets with isolated lending vaults integrated via Morpho. The protocol’s native token, IMF, governs how liquidity is allocated across supported markets. By treating memes as signal and credit as infrastructure, IMF enables communities to coordinate access to capital and turn belief into buying power.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

International Meme Fund (IMF) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

International Meme Fundתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה International Meme Fund (IMF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות International Meme Fund (IMF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור International Meme Fund.

בדוק את International Meme Fund תחזית המחיר עכשיו‏!

IMF למטבעות מקומיים

International Meme Fund (IMF) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של International Meme Fund (IMF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על IMF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על International Meme Fund (IMF)

כמה שווה International Meme Fund (IMF) היום?
החי IMFהמחיר ב USD הוא 0.239343 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי IMF ל USD?
המחיר הנוכחי של IMF ל USD הוא $ 0.239343. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של International Meme Fund?
שווי השוק של IMF הוא $ 7.64M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של IMF?
ההיצע במחזור של IMF הוא 31.91M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של IMF?
‏‏IMF השיג מחיר שיא (ATH) של 2.23 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של IMF?
IMF ‏‏רשם מחירATL של 0.0241715 USD.
מהו נפח המסחר של IMF?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור IMF הוא -- USD.
האם IMF יעלה השנה?
IMF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את IMF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:24:00 (UTC+8)

International Meme Fund (IMF) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.