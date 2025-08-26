International Meme Fund (IMF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.239413 $ 0.239413 $ 0.239413 24 שעות נמוך $ 0.287303 $ 0.287303 $ 0.287303 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.239413$ 0.239413 $ 0.239413 גבוה 24 שעות $ 0.287303$ 0.287303 $ 0.287303 שיא כל הזמנים $ 2.23$ 2.23 $ 2.23 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0241715$ 0.0241715 $ 0.0241715 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.30% שינוי מחיר (1D) -15.34% שינוי מחיר (7D) -20.04% שינוי מחיר (7D) -20.04%

International Meme Fund (IMF) המחיר בזמן אמת של הוא $0.239343. במהלך 24 השעות האחרונות, IMF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.239413 לבין שיא של $ 0.287303, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IMFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.23, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0241715.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IMF השתנה ב -1.30% במהלך השעה האחרונה, -15.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

International Meme Fund (IMF) מידע שוק

שווי שוק $ 7.64M$ 7.64M $ 7.64M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.90M$ 7.90M $ 7.90M אספקת מחזור 31.91M 31.91M 31.91M אספקה כוללת 33,000,000.0 33,000,000.0 33,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של International Meme Fund הוא $ 7.64M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IMF הוא 31.91M, עם היצע כולל של 33000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.90M.