International Klein Blue (IKB) מידע על מחיר (USD)

International Klein Blue (IKB) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, IKB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IKBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IKB השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -11.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

International Klein Blue (IKB) מידע שוק

שווי שוק $ 191.36K$ 191.36K $ 191.36K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 191.36K$ 191.36K $ 191.36K אספקת מחזור 824.63M 824.63M 824.63M אספקה כוללת 824,634,475.7734673 824,634,475.7734673 824,634,475.7734673

שווי השוק הנוכחי של International Klein Blue הוא $ 191.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IKB הוא 824.63M, עם היצע כולל של 824634475.7734673. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 191.36K.