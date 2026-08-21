International Business Machines xStock מחיר היום

מחיר International Business Machines xStock (IBMX) בזמן אמת היום הוא $ 237.07, עם שינוי של 2.19% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ IBMX ל USD הוא $ 237.07 לכל IBMX.

International Business Machines xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,016,431, עם היצע במחזור של 4.29K IBMX. ב‑24 השעות האחרונות, IBMX סחר בין $ 237.06 (נמוך) ל $ 242.38 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 340.56, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 201.03.

ביצועים לטווח קצר, IBMX נע ב -0.02% בשעה האחרונה ו -2.58% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 100.03.

International Business Machines xStock (IBMX) מידע שוק

שווי שוק $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M נפח (24 שעות) $ 100.03$ 100.03 $ 100.03 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 75.73M$ 75.73M $ 75.73M אספקת מחזור 4.29K 4.29K 4.29K אספקה כוללת 319,434.4885567222 319,434.4885567222 319,434.4885567222

שווי השוק הנוכחי של International Business Machines xStock הוא $ 1.02M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 100.03. ההיצע במחזור של IBMX הוא 4.29K, עם היצע כולל של 319434.4885567222. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 75.73M.