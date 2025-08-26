Interest Bearing ETH (IBETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 5,072.35 $ 5,072.35 $ 5,072.35 24 שעות נמוך $ 5,416.86 $ 5,416.86 $ 5,416.86 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 5,072.35$ 5,072.35 $ 5,072.35 גבוה 24 שעות $ 5,416.86$ 5,416.86 $ 5,416.86 שיא כל הזמנים $ 47,317$ 47,317 $ 47,317 המחיר הנמוך ביותר $ 987.6$ 987.6 $ 987.6 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.65% שינוי מחיר (1D) -5.21% שינוי מחיר (7D) +1.91% שינוי מחיר (7D) +1.91%

Interest Bearing ETH (IBETH) המחיר בזמן אמת של הוא $5,091.01. במהלך 24 השעות האחרונות, IBETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 5,072.35 לבין שיא של $ 5,416.86, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IBETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 47,317, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 987.6.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IBETH השתנה ב -0.65% במהלך השעה האחרונה, -5.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Interest Bearing ETH (IBETH) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 217.73K$ 217.73K $ 217.73K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 42.78664011028746 42.78664011028746 42.78664011028746

שווי השוק הנוכחי של Interest Bearing ETH הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IBETH הוא 0.00, עם היצע כולל של 42.78664011028746. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 217.73K.