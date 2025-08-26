עוד על IBETH

IBETH מידע על מחיר

IBETH אתר רשמי

IBETH טוקניומיקה

IBETH תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Interest Bearing ETH סֵמֶל

Interest Bearing ETH מחיר (IBETH)

לא רשום

1 IBETH ל USDמחיר חי:

$5,091.01
$5,091.01$5,091.01
-5.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Interest Bearing ETH (IBETH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:58:05 (UTC+8)

Interest Bearing ETH (IBETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 5,072.35
$ 5,072.35$ 5,072.35
24 שעות נמוך
$ 5,416.86
$ 5,416.86$ 5,416.86
גבוה 24 שעות

$ 5,072.35
$ 5,072.35$ 5,072.35

$ 5,416.86
$ 5,416.86$ 5,416.86

$ 47,317
$ 47,317$ 47,317

$ 987.6
$ 987.6$ 987.6

-0.65%

-5.21%

+1.91%

+1.91%

Interest Bearing ETH (IBETH) המחיר בזמן אמת של הוא $5,091.01. במהלך 24 השעות האחרונות, IBETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 5,072.35 לבין שיא של $ 5,416.86, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IBETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 47,317, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 987.6.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IBETH השתנה ב -0.65% במהלך השעה האחרונה, -5.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Interest Bearing ETH (IBETH) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 217.73K
$ 217.73K$ 217.73K

0.00
0.00 0.00

42.78664011028746
42.78664011028746 42.78664011028746

שווי השוק הנוכחי של Interest Bearing ETH הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IBETH הוא 0.00, עם היצע כולל של 42.78664011028746. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 217.73K.

Interest Bearing ETH (IBETH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Interest Bearing ETHל USDהיה $ -280.173700536455.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלInterest Bearing ETH ל USDהיה . $ +900.3415547930.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלInterest Bearing ETH ל USDהיה $ +4,086.6927115730.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Interest Bearing ETHל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -280.173700536455-5.21%
30 ימים$ +900.3415547930+17.68%
60 ימים$ +4,086.6927115730+80.27%
90 ימים$ 0--

מה זהInterest Bearing ETH (IBETH)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Interest Bearing ETH (IBETH) משאב

האתר הרשמי

Interest Bearing ETHתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Interest Bearing ETH (IBETH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Interest Bearing ETH (IBETH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Interest Bearing ETH.

בדוק את Interest Bearing ETH תחזית המחיר עכשיו‏!

IBETH למטבעות מקומיים

Interest Bearing ETH (IBETH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Interest Bearing ETH (IBETH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על IBETH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Interest Bearing ETH (IBETH)

כמה שווה Interest Bearing ETH (IBETH) היום?
החי IBETHהמחיר ב USD הוא 5,091.01 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי IBETH ל USD?
המחיר הנוכחי של IBETH ל USD הוא $ 5,091.01. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Interest Bearing ETH?
שווי השוק של IBETH הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של IBETH?
ההיצע במחזור של IBETH הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של IBETH?
‏‏IBETH השיג מחיר שיא (ATH) של 47,317 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של IBETH?
IBETH ‏‏רשם מחירATL של 987.6 USD.
מהו נפח המסחר של IBETH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור IBETH הוא -- USD.
האם IBETH יעלה השנה?
IBETH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את IBETH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:58:05 (UTC+8)

Interest Bearing ETH (IBETH) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.