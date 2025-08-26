interBTC (IBTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 115,082 $ 115,082 $ 115,082 24 שעות נמוך $ 119,075 $ 119,075 $ 119,075 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 115,082$ 115,082 $ 115,082 גבוה 24 שעות $ 119,075$ 119,075 $ 119,075 שיא כל הזמנים $ 547,683$ 547,683 $ 547,683 המחיר הנמוך ביותר $ 13,992.39$ 13,992.39 $ 13,992.39 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.21% שינוי מחיר (1D) -1.15% שינוי מחיר (7D) -3.86% שינוי מחיר (7D) -3.86%

interBTC (IBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $116,472. במהלך 24 השעות האחרונות, IBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 115,082 לבין שיא של $ 119,075, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 547,683, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 13,992.39.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IBTC השתנה ב +0.21% במהלך השעה האחרונה, -1.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

interBTC (IBTC) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת ---- --

שווי השוק הנוכחי של interBTC הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IBTC הוא 0.00, עם היצע כולל של . שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 0.00.