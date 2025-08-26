עוד על INTAI

intellika AI סֵמֶל

intellika AI מחיר (INTAI)

לא רשום

1 INTAI ל USDמחיר חי:

--
----
-7.90%1D
USD
intellika AI (INTAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:41:13 (UTC+8)

intellika AI (INTAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00001706
$ 0.00001706$ 0.00001706
24 שעות נמוך
$ 0.00001879
$ 0.00001879$ 0.00001879
גבוה 24 שעות

$ 0.00001706
$ 0.00001706$ 0.00001706

$ 0.00001879
$ 0.00001879$ 0.00001879

$ 0.00244052
$ 0.00244052$ 0.00244052

$ 0.00001605
$ 0.00001605$ 0.00001605

-0.61%

-8.05%

-1.24%

-1.24%

intellika AI (INTAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001721. במהלך 24 השעות האחרונות, INTAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00001706 לבין שיא של $ 0.00001879, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. INTAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00244052, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001605.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, INTAI השתנה ב -0.61% במהלך השעה האחרונה, -8.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

intellika AI (INTAI) מידע שוק

$ 17.30K
$ 17.30K$ 17.30K

--
----

$ 17.30K
$ 17.30K$ 17.30K

999.97M
999.97M 999.97M

999,970,242.51
999,970,242.51 999,970,242.51

שווי השוק הנוכחי של intellika AI הוא $ 17.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של INTAI הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999970242.51. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.30K.

intellika AI (INTAI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של intellika AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלintellika AI ל USDהיה . $ -0.0000023821.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלintellika AI ל USDהיה $ -0.0000019239.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של intellika AIל USDהיה $ -0.0000180130391311638.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.05%
30 ימים$ -0.0000023821-13.84%
60 ימים$ -0.0000019239-11.17%
90 ימים$ -0.0000180130391311638-51.13%

מה זהintellika AI (INTAI)

intellika AI token aims to revolutionize the platform economy by decentralizing profit-sharing mechanisms through blockchain technology and AI Agents. In today's platform systems, users contribute significantly to the success of platforms like Meta but receive no share of the advertising revenue. intellika AI ecosystem addresses this by enabling a protocol economy where users are fairly rewarded for their participation. Our innovative transaction fee distribution ensures continuous rewards to token holders, facilitates token buybacks and burns, enhances liquidity, and supports marketing and CEX listings, driving sustained value growth.

intellika AI (INTAI) משאב

האתר הרשמי

intellika AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה intellika AI (INTAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות intellika AI (INTAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור intellika AI.

בדוק את intellika AI תחזית המחיר עכשיו‏!

INTAI למטבעות מקומיים

intellika AI (INTAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של intellika AI (INTAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על INTAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על intellika AI (INTAI)

כמה שווה intellika AI (INTAI) היום?
החי INTAIהמחיר ב USD הוא 0.00001721 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי INTAI ל USD?
המחיר הנוכחי של INTAI ל USD הוא $ 0.00001721. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של intellika AI?
שווי השוק של INTAI הוא $ 17.30K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של INTAI?
ההיצע במחזור של INTAI הוא 999.97M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של INTAI?
‏‏INTAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00244052 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של INTAI?
INTAI ‏‏רשם מחירATL של 0.00001605 USD.
מהו נפח המסחר של INTAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור INTAI הוא -- USD.
האם INTAI יעלה השנה?
INTAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את INTAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:41:13 (UTC+8)

