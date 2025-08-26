intellika AI (INTAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00001706 $ 0.00001706 $ 0.00001706 24 שעות נמוך $ 0.00001879 $ 0.00001879 $ 0.00001879 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00001706$ 0.00001706 $ 0.00001706 גבוה 24 שעות $ 0.00001879$ 0.00001879 $ 0.00001879 שיא כל הזמנים $ 0.00244052$ 0.00244052 $ 0.00244052 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00001605$ 0.00001605 $ 0.00001605 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.61% שינוי מחיר (1D) -8.05% שינוי מחיר (7D) -1.24% שינוי מחיר (7D) -1.24%

intellika AI (INTAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001721. במהלך 24 השעות האחרונות, INTAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00001706 לבין שיא של $ 0.00001879, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. INTAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00244052, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001605.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, INTAI השתנה ב -0.61% במהלך השעה האחרונה, -8.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

intellika AI (INTAI) מידע שוק

שווי שוק $ 17.30K$ 17.30K $ 17.30K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.30K$ 17.30K $ 17.30K אספקת מחזור 999.97M 999.97M 999.97M אספקה כוללת 999,970,242.51 999,970,242.51 999,970,242.51

שווי השוק הנוכחי של intellika AI הוא $ 17.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של INTAI הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999970242.51. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.30K.