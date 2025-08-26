Instadapp WBTC (IWBTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 117,188 גבוה 24 שעות $ 121,320 שיא כל הזמנים $ 133,688 המחיר הנמוך ביותר $ 16,702.44 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.13% שינוי מחיר (1D) -1.42% שינוי מחיר (7D) -4.30%

Instadapp WBTC (IWBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $118,326. במהלך 24 השעות האחרונות, IWBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 117,188 לבין שיא של $ 121,320, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IWBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 133,688, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 16,702.44.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IWBTC השתנה ב +0.13% במהלך השעה האחרונה, -1.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Instadapp WBTC (IWBTC) מידע שוק

שווי שוק $ 6.97K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.97K אספקת מחזור 0.06 אספקה כוללת 0.05894403

שווי השוק הנוכחי של Instadapp WBTC הוא $ 6.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IWBTC הוא 0.06, עם היצע כולל של 0.05894403. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.97K.