עוד על IWBTC

IWBTC מידע על מחיר

IWBTC אתר רשמי

IWBTC טוקניומיקה

IWBTC תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Instadapp WBTC סֵמֶל

Instadapp WBTC מחיר (IWBTC)

לא רשום

1 IWBTC ל USDמחיר חי:

$118,317
$118,317$118,317
-1.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Instadapp WBTC (IWBTC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:35:52 (UTC+8)

Instadapp WBTC (IWBTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 117,188
$ 117,188$ 117,188
24 שעות נמוך
$ 121,320
$ 121,320$ 121,320
גבוה 24 שעות

$ 117,188
$ 117,188$ 117,188

$ 121,320
$ 121,320$ 121,320

$ 133,688
$ 133,688$ 133,688

$ 16,702.44
$ 16,702.44$ 16,702.44

+0.13%

-1.42%

-4.30%

-4.30%

Instadapp WBTC (IWBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $118,326. במהלך 24 השעות האחרונות, IWBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 117,188 לבין שיא של $ 121,320, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IWBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 133,688, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 16,702.44.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IWBTC השתנה ב +0.13% במהלך השעה האחרונה, -1.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Instadapp WBTC (IWBTC) מידע שוק

$ 6.97K
$ 6.97K$ 6.97K

--
----

$ 6.97K
$ 6.97K$ 6.97K

0.06
0.06 0.06

0.05894403
0.05894403 0.05894403

שווי השוק הנוכחי של Instadapp WBTC הוא $ 6.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IWBTC הוא 0.06, עם היצע כולל של 0.05894403. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.97K.

Instadapp WBTC (IWBTC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Instadapp WBTCל USDהיה $ -1,716.1243159059.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלInstadapp WBTC ל USDהיה . $ -8,108.1234936000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלInstadapp WBTC ל USDהיה $ +3,436.0805466000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Instadapp WBTCל USDהיה $ +1,525.29129065451.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -1,716.1243159059-1.42%
30 ימים$ -8,108.1234936000-6.85%
60 ימים$ +3,436.0805466000+2.90%
90 ימים$ +1,525.29129065451+1.31%

מה זהInstadapp WBTC (IWBTC)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Instadapp WBTC (IWBTC) משאב

האתר הרשמי

Instadapp WBTCתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Instadapp WBTC (IWBTC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Instadapp WBTC (IWBTC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Instadapp WBTC.

בדוק את Instadapp WBTC תחזית המחיר עכשיו‏!

IWBTC למטבעות מקומיים

Instadapp WBTC (IWBTC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Instadapp WBTC (IWBTC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על IWBTC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Instadapp WBTC (IWBTC)

כמה שווה Instadapp WBTC (IWBTC) היום?
החי IWBTCהמחיר ב USD הוא 118,326 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי IWBTC ל USD?
המחיר הנוכחי של IWBTC ל USD הוא $ 118,326. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Instadapp WBTC?
שווי השוק של IWBTC הוא $ 6.97K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של IWBTC?
ההיצע במחזור של IWBTC הוא 0.06 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של IWBTC?
‏‏IWBTC השיג מחיר שיא (ATH) של 133,688 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של IWBTC?
IWBTC ‏‏רשם מחירATL של 16,702.44 USD.
מהו נפח המסחר של IWBTC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור IWBTC הוא -- USD.
האם IWBTC יעלה השנה?
IWBTC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את IWBTC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:35:52 (UTC+8)

Instadapp WBTC (IWBTC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.