Inspira מחיר היום

מחיר Inspira (INSPI) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ INSPI ל USD הוא -- לכל INSPI.

Inspira כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,322.24, עם היצע במחזור של 456.90M INSPI. ב‑24 השעות האחרונות, INSPI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, INSPI נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Inspira (INSPI) מידע שוק

שווי שוק $ 11.32K$ 11.32K $ 11.32K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.78K$ 24.78K $ 24.78K אספקת מחזור 456.90M 456.90M 456.90M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Inspira הוא $ 11.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של INSPI הוא 456.90M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.78K.