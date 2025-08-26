עוד על $INSORA

$INSORA מידע על מחיר

$INSORA מסמך לבן

$INSORA אתר רשמי

$INSORA טוקניומיקה

$INSORA תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

INSORA AI סֵמֶל

INSORA AI מחיר ($INSORA)

לא רשום

1 $INSORA ל USDמחיר חי:

$0.00038728
$0.00038728$0.00038728
-2.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
INSORA AI ($INSORA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:41:06 (UTC+8)

INSORA AI ($INSORA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00309133
$ 0.00309133$ 0.00309133

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.22%

+7.11%

+7.11%

INSORA AI ($INSORA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $INSORA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $INSORAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00309133, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $INSORA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -2.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

INSORA AI ($INSORA) מידע שוק

$ 38.73K
$ 38.73K$ 38.73K

--
----

$ 38.73K
$ 38.73K$ 38.73K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של INSORA AI הוא $ 38.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $INSORA הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.73K.

INSORA AI ($INSORA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של INSORA AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלINSORA AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלINSORA AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של INSORA AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.22%
30 ימים$ 0+6.17%
60 ימים$ 0+18.50%
90 ימים$ 0--

מה זהINSORA AI ($INSORA)

INSORA AI, a cutting-edge decentralized platform that empowers investors with advanced algorithmic trading bots. Our platform is designed to automate trading across various cryptocurrency markets, making it accessible for investors of all levels. INSORA AI leverages artificial intelligence and machine learning to optimize trading strategies, offering users the potential to earn passive income with minimal effort.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

INSORA AI ($INSORA) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

INSORA AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה INSORA AI ($INSORA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות INSORA AI ($INSORA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור INSORA AI.

בדוק את INSORA AI תחזית המחיר עכשיו‏!

$INSORA למטבעות מקומיים

INSORA AI ($INSORA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של INSORA AI ($INSORA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $INSORA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על INSORA AI ($INSORA)

כמה שווה INSORA AI ($INSORA) היום?
החי $INSORAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $INSORA ל USD?
המחיר הנוכחי של $INSORA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של INSORA AI?
שווי השוק של $INSORA הוא $ 38.73K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $INSORA?
ההיצע במחזור של $INSORA הוא 100.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $INSORA?
‏‏$INSORA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00309133 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $INSORA?
$INSORA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של $INSORA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $INSORA הוא -- USD.
האם $INSORA יעלה השנה?
$INSORA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $INSORA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:41:06 (UTC+8)

INSORA AI ($INSORA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.