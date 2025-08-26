InsightX (INX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00379804 $ 0.00379804 $ 0.00379804 24 שעות נמוך $ 0.00414647 $ 0.00414647 $ 0.00414647 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00379804$ 0.00379804 $ 0.00379804 גבוה 24 שעות $ 0.00414647$ 0.00414647 $ 0.00414647 שיא כל הזמנים $ 0.01190125$ 0.01190125 $ 0.01190125 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.07% שינוי מחיר (1D) -6.46% שינוי מחיר (7D) +6.46% שינוי מחיר (7D) +6.46%

InsightX (INX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00378075. במהלך 24 השעות האחרונות, INX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00379804 לבין שיא של $ 0.00414647, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. INXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01190125, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, INX השתנה ב -1.07% במהלך השעה האחרונה, -6.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

InsightX (INX) מידע שוק

שווי שוק $ 780.41K$ 780.41K $ 780.41K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 950.91K$ 950.91K $ 950.91K אספקת מחזור 205.17M 205.17M 205.17M אספקה כוללת 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של InsightX הוא $ 780.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של INX הוא 205.17M, עם היצע כולל של 250000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 950.91K.