עוד על BLOCK INN

BLOCK INN מידע על מחיר

BLOCK INN מסמך לבן

BLOCK INN אתר רשמי

BLOCK INN טוקניומיקה

BLOCK INN תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

INN סֵמֶל

INN מחיר (BLOCK INN)

לא רשום

1 BLOCK INN ל USDמחיר חי:

$0.00067911
$0.00067911$0.00067911
-5.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
INN (BLOCK INN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:32:35 (UTC+8)

INN (BLOCK INN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.025923
$ 0.025923$ 0.025923

$ 0
$ 0$ 0

--

-5.66%

+0.76%

+0.76%

INN (BLOCK INN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BLOCK INN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BLOCK INNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.025923, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BLOCK INN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

INN (BLOCK INN) מידע שוק

$ 74.70K
$ 74.70K$ 74.70K

--
----

$ 74.70K
$ 74.70K$ 74.70K

110.00M
110.00M 110.00M

110,000,000.0
110,000,000.0 110,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של INN הוא $ 74.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BLOCK INN הוא 110.00M, עם היצע כולל של 110000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 74.70K.

INN (BLOCK INN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של INNל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלINN ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלINN ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של INNל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.66%
30 ימים$ 0-27.26%
60 ימים$ 0-36.27%
90 ימים$ 0--

מה זהINN (BLOCK INN)

Block Inn is a blockchain-based platform designed for the real estate rental market, focusing on security, transparency, and crypto payments. It offers short-term rentals, tokenized property investments, and fractional ownership, allowing users to buy "Blocks" of a property and trade them flexibly. Block Inn's smart contracts enable transparent transactions, immutable reviews, and decentralized dispute resolution. Additionally, it includes plans for real-world asset data sales, compliance measures, and community governance, aiming to redefine rental transactions and property investments within Dubai’s dynamic real estate landscape.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

INN (BLOCK INN) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

INNתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה INN (BLOCK INN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות INN (BLOCK INN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור INN.

בדוק את INN תחזית המחיר עכשיו‏!

BLOCK INN למטבעות מקומיים

INN (BLOCK INN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של INN (BLOCK INN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BLOCK INN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על INN (BLOCK INN)

כמה שווה INN (BLOCK INN) היום?
החי BLOCK INNהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BLOCK INN ל USD?
המחיר הנוכחי של BLOCK INN ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של INN?
שווי השוק של BLOCK INN הוא $ 74.70K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BLOCK INN?
ההיצע במחזור של BLOCK INN הוא 110.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BLOCK INN?
‏‏BLOCK INN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.025923 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BLOCK INN?
BLOCK INN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BLOCK INN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BLOCK INN הוא -- USD.
האם BLOCK INN יעלה השנה?
BLOCK INN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BLOCK INN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:32:35 (UTC+8)

INN (BLOCK INN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.