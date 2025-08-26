INN (BLOCK INN) מידע על מחיר (USD)

INN (BLOCK INN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BLOCK INN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BLOCK INNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.025923, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BLOCK INN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של INN הוא $ 74.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BLOCK INN הוא 110.00M, עם היצע כולל של 110000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 74.70K.