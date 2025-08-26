עוד על IBGT

Infrared BGT סֵמֶל

Infrared BGT מחיר (IBGT)

לא רשום

1 IBGT ל USDמחיר חי:

$2.41
$2.41$2.41
-8.20%1D
USD
Infrared BGT (IBGT) טבלת מחירים חיה
Infrared BGT (IBGT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 2.39
$ 2.39$ 2.39
24 שעות נמוך
$ 2.65
$ 2.65$ 2.65
גבוה 24 שעות

$ 2.39
$ 2.39$ 2.39

$ 2.65
$ 2.65$ 2.65

$ 11.74
$ 11.74$ 11.74

$ 1.71
$ 1.71$ 1.71

-2.58%

-8.14%

+5.09%

+5.09%

Infrared BGT (IBGT) המחיר בזמן אמת של הוא $2.41. במהלך 24 השעות האחרונות, IBGT נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.39 לבין שיא של $ 2.65, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IBGTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 11.74, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.71.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IBGT השתנה ב -2.58% במהלך השעה האחרונה, -8.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Infrared BGT (IBGT) מידע שוק

$ 35.53M
$ 35.53M$ 35.53M

--
----

$ 35.53M
$ 35.53M$ 35.53M

14.72M
14.72M 14.72M

14,717,693.91962066
14,717,693.91962066 14,717,693.91962066

שווי השוק הנוכחי של Infrared BGT הוא $ 35.53M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IBGT הוא 14.72M, עם היצע כולל של 14717693.91962066. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 35.53M.

Infrared BGT (IBGT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Infrared BGTל USDהיה $ -0.214083959540964.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלInfrared BGT ל USDהיה . $ +0.1654689130.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלInfrared BGT ל USDהיה $ +0.6191314100.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Infrared BGTל USDהיה $ -1.619249738444799.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.214083959540964-8.14%
30 ימים$ +0.1654689130+6.87%
60 ימים$ +0.6191314100+25.69%
90 ימים$ -1.619249738444799-40.18%

מה זהInfrared BGT (IBGT)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Infrared BGT (IBGT) משאב

האתר הרשמי

Infrared BGTתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Infrared BGT (IBGT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Infrared BGT (IBGT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Infrared BGT.

בדוק את Infrared BGT תחזית המחיר עכשיו‏!

IBGT למטבעות מקומיים

Infrared BGT (IBGT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Infrared BGT (IBGT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על IBGT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Infrared BGT (IBGT)

כמה שווה Infrared BGT (IBGT) היום?
החי IBGTהמחיר ב USD הוא 2.41 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי IBGT ל USD?
המחיר הנוכחי של IBGT ל USD הוא $ 2.41. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Infrared BGT?
שווי השוק של IBGT הוא $ 35.53M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של IBGT?
ההיצע במחזור של IBGT הוא 14.72M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של IBGT?
‏‏IBGT השיג מחיר שיא (ATH) של 11.74 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של IBGT?
IBGT ‏‏רשם מחירATL של 1.71 USD.
מהו נפח המסחר של IBGT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור IBGT הוא -- USD.
האם IBGT יעלה השנה?
IBGT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את IBGT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Infrared BGT (IBGT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.