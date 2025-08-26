Infrared BGT (IBGT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 2.39 $ 2.39 $ 2.39 24 שעות נמוך $ 2.65 $ 2.65 $ 2.65 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 2.39$ 2.39 $ 2.39 גבוה 24 שעות $ 2.65$ 2.65 $ 2.65 שיא כל הזמנים $ 11.74$ 11.74 $ 11.74 המחיר הנמוך ביותר $ 1.71$ 1.71 $ 1.71 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.58% שינוי מחיר (1D) -8.14% שינוי מחיר (7D) +5.09% שינוי מחיר (7D) +5.09%

Infrared BGT (IBGT) המחיר בזמן אמת של הוא $2.41. במהלך 24 השעות האחרונות, IBGT נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.39 לבין שיא של $ 2.65, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IBGTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 11.74, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.71.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IBGT השתנה ב -2.58% במהלך השעה האחרונה, -8.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Infrared BGT (IBGT) מידע שוק

שווי שוק $ 35.53M$ 35.53M $ 35.53M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 35.53M$ 35.53M $ 35.53M אספקת מחזור 14.72M 14.72M 14.72M אספקה כוללת 14,717,693.91962066 14,717,693.91962066 14,717,693.91962066

שווי השוק הנוכחי של Infrared BGT הוא $ 35.53M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IBGT הוא 14.72M, עם היצע כולל של 14717693.91962066. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 35.53M.