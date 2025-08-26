Infinity Skies (ISKY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.727568 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) -0.06% שינוי מחיר (7D) +1.42%

Infinity Skies (ISKY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ISKY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ISKYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.727568, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ISKY השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Infinity Skies (ISKY) מידע שוק

שווי שוק $ 8.87K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.49K אספקת מחזור 15.52M אספקה כוללת 18,360,936.23

שווי השוק הנוכחי של Infinity Skies הוא $ 8.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ISKY הוא 15.52M, עם היצע כולל של 18360936.23. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.49K.