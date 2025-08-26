עוד על ISKY

Infinity Skies סֵמֶל

Infinity Skies מחיר (ISKY)

לא רשום

1 ISKY ל USDמחיר חי:

$0.00057134
$0.00057134$0.00057134
0.00%1D
USD
Infinity Skies (ISKY) טבלת מחירים חיה
Infinity Skies (ISKY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.727568
$ 0.727568$ 0.727568

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-0.06%

+1.42%

+1.42%

Infinity Skies (ISKY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ISKY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ISKYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.727568, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ISKY השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Infinity Skies (ISKY) מידע שוק

$ 8.87K
$ 8.87K$ 8.87K

--
----

$ 10.49K
$ 10.49K$ 10.49K

15.52M
15.52M 15.52M

18,360,936.23
18,360,936.23 18,360,936.23

שווי השוק הנוכחי של Infinity Skies הוא $ 8.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ISKY הוא 15.52M, עם היצע כולל של 18360936.23. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.49K.

Infinity Skies (ISKY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Infinity Skiesל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלInfinity Skies ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלInfinity Skies ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Infinity Skiesל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.06%
30 ימים$ 0+4.69%
60 ימים$ 0+4.40%
90 ימים$ 0--

מה זהInfinity Skies (ISKY)

In Infinity Skies, players will build, socialize, trade, and undertake numerous adventures. Skyblocks (ISKY) tokens are the fuel that powers the Infinity Skies platform. Players will compete to build the most prestigious castle in the community while collecting rare NFT decorations, skins, and building components. They own their island in the sky on which they can build their castle and allow other users to visit. The ultimate goal is to become the King of Infinity Skies.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Infinity Skies (ISKY) משאב

האתר הרשמי

Infinity Skiesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Infinity Skies (ISKY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Infinity Skies (ISKY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Infinity Skies.

בדוק את Infinity Skies תחזית המחיר עכשיו‏!

ISKY למטבעות מקומיים

Infinity Skies (ISKY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Infinity Skies (ISKY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ISKY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Infinity Skies (ISKY)

כמה שווה Infinity Skies (ISKY) היום?
החי ISKYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ISKY ל USD?
המחיר הנוכחי של ISKY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Infinity Skies?
שווי השוק של ISKY הוא $ 8.87K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ISKY?
ההיצע במחזור של ISKY הוא 15.52M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ISKY?
‏‏ISKY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.727568 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ISKY?
ISKY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ISKY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ISKY הוא -- USD.
האם ISKY יעלה השנה?
ISKY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ISKY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
