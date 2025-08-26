Infinite Truths (TRUTHS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.00% שינוי מחיר (1D) -7.21% שינוי מחיר (7D) -11.77% שינוי מחיר (7D) -11.77%

Infinite Truths (TRUTHS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TRUTHS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRUTHSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRUTHS השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -7.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Infinite Truths (TRUTHS) מידע שוק

שווי שוק $ 9.05K$ 9.05K $ 9.05K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.05K$ 9.05K $ 9.05K אספקת מחזור 999.56M 999.56M 999.56M אספקה כוללת 999,559,123.706849 999,559,123.706849 999,559,123.706849

שווי השוק הנוכחי של Infinite Truths הוא $ 9.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRUTHS הוא 999.56M, עם היצע כולל של 999559123.706849. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.05K.