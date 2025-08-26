עוד על TRUTHS

Infinite Truths סֵמֶל

Infinite Truths מחיר (TRUTHS)

1 TRUTHS ל USDמחיר חי:

--
----
-7.20%1D
Infinite Truths (TRUTHS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:24:04 (UTC+8)

Infinite Truths (TRUTHS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.00%

-7.21%

-11.77%

-11.77%

Infinite Truths (TRUTHS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TRUTHS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRUTHSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRUTHS השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -7.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Infinite Truths (TRUTHS) מידע שוק

$ 9.05K
$ 9.05K$ 9.05K

--
----

$ 9.05K
$ 9.05K$ 9.05K

999.56M
999.56M 999.56M

999,559,123.706849
999,559,123.706849 999,559,123.706849

שווי השוק הנוכחי של Infinite Truths הוא $ 9.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRUTHS הוא 999.56M, עם היצע כולל של 999559123.706849. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.05K.

Infinite Truths (TRUTHS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Infinite Truthsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלInfinite Truths ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלInfinite Truths ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Infinite Truthsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.21%
30 ימים$ 0+1.92%
60 ימים$ 0+58.64%
90 ימים$ 0--

מה זהInfinite Truths (TRUTHS)

Infinite Truths is a groundbreaking cryptocurrency project designed to empower users through transparency and decentralized governance. The project introduces the Infinite Truths token (TRUTHS), which serves as the backbone of a community-driven ecosystem focused on promoting truth and accountability in digital transactions.Key features of Infinite Truths include: Decentralized Governance: TRUTHS holders can participate in decision-making processes, ensuring that the community's voice shapes the project's future. Transparency and Trust: Leveraging blockchain technology, Infinite Truths aims to create a transparent environment where users can verify transactions and trust the integrity of the platform. Innovative Use Cases: The project envisions various applications for the TRUTHS token, including rewards for community participation, funding for truth-centric initiatives, and partnerships with organizations that align with its mission. Through its commitment to fostering a culture of honesty and openness, Infinite Truths seeks to redefine how individuals interact within the digital economy.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Infinite Truths (TRUTHS) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Infinite Truthsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Infinite Truths (TRUTHS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Infinite Truths (TRUTHS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Infinite Truths.

בדוק את Infinite Truths תחזית המחיר עכשיו‏!

TRUTHS למטבעות מקומיים

Infinite Truths (TRUTHS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Infinite Truths (TRUTHS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TRUTHS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Infinite Truths (TRUTHS)

כמה שווה Infinite Truths (TRUTHS) היום?
החי TRUTHSהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TRUTHS ל USD?
המחיר הנוכחי של TRUTHS ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Infinite Truths?
שווי השוק של TRUTHS הוא $ 9.05K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TRUTHS?
ההיצע במחזור של TRUTHS הוא 999.56M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TRUTHS?
‏‏TRUTHS השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TRUTHS?
TRUTHS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של TRUTHS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TRUTHS הוא -- USD.
האם TRUTHS יעלה השנה?
TRUTHS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TRUTHS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:24:04 (UTC+8)

