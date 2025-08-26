עוד על ISG

ISG מידע על מחיר

ISG אתר רשמי

ISG טוקניומיקה

ISG תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Infinite Sui Glitch סֵמֶל

Infinite Sui Glitch מחיר (ISG)

לא רשום

1 ISG ל USDמחיר חי:

--
----
-4.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Infinite Sui Glitch (ISG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:40:28 (UTC+8)

Infinite Sui Glitch (ISG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0011416
$ 0.0011416$ 0.0011416

$ 0
$ 0$ 0

+0.12%

-4.59%

-13.01%

-13.01%

Infinite Sui Glitch (ISG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ISG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ISGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0011416, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ISG השתנה ב +0.12% במהלך השעה האחרונה, -4.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Infinite Sui Glitch (ISG) מידע שוק

$ 13.37K
$ 13.37K$ 13.37K

--
----

$ 13.37K
$ 13.37K$ 13.37K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Infinite Sui Glitch הוא $ 13.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ISG הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.37K.

Infinite Sui Glitch (ISG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Infinite Sui Glitchל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלInfinite Sui Glitch ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלInfinite Sui Glitch ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Infinite Sui Glitchל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.59%
30 ימים$ 0-81.09%
60 ימים$ 0-73.11%
90 ימים$ 0--

מה זהInfinite Sui Glitch (ISG)

nfinite Sui Glitch (ISG) is a community-driven memecoin developed exclusively on the innovative Sui blockchain. Its main purpose is to enable token holders to earn passive income through a unique automated dividend distribution mechanism. A 2% transaction fee on every buy and sell is collected and redistributed as dividends in SUI tokens to holders every 10 minutes. ISG merges meme culture and blockchain innovation, leveraging social media trends and viral marketing to rapidly expand and engage its community.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Infinite Sui Glitch (ISG) משאב

האתר הרשמי

Infinite Sui Glitchתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Infinite Sui Glitch (ISG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Infinite Sui Glitch (ISG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Infinite Sui Glitch.

בדוק את Infinite Sui Glitch תחזית המחיר עכשיו‏!

ISG למטבעות מקומיים

Infinite Sui Glitch (ISG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Infinite Sui Glitch (ISG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ISG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Infinite Sui Glitch (ISG)

כמה שווה Infinite Sui Glitch (ISG) היום?
החי ISGהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ISG ל USD?
המחיר הנוכחי של ISG ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Infinite Sui Glitch?
שווי השוק של ISG הוא $ 13.37K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ISG?
ההיצע במחזור של ISG הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ISG?
‏‏ISG השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0011416 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ISG?
ISG ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ISG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ISG הוא -- USD.
האם ISG יעלה השנה?
ISG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ISG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:40:28 (UTC+8)

Infinite Sui Glitch (ISG) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.