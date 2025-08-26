Infinite Sui Glitch (ISG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0011416$ 0.0011416 $ 0.0011416 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.12% שינוי מחיר (1D) -4.59% שינוי מחיר (7D) -13.01% שינוי מחיר (7D) -13.01%

Infinite Sui Glitch (ISG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ISG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ISGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0011416, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ISG השתנה ב +0.12% במהלך השעה האחרונה, -4.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Infinite Sui Glitch (ISG) מידע שוק

שווי שוק $ 13.37K$ 13.37K $ 13.37K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.37K$ 13.37K $ 13.37K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Infinite Sui Glitch הוא $ 13.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ISG הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.37K.