Infinite Price Liquidity Rocket סֵמֶל

Infinite Price Liquidity Rocket מחיר (IPLR)

לא רשום

1 IPLR ל USDמחיר חי:

--
----
+1.00%1D
USD
Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) טבלת מחירים חיה
Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00214484
$ 0.00214484$ 0.00214484

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.05%

+4.68%

+4.68%

IPLR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IPLRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00214484, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IPLR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +1.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.68% ב-7 הימים האחרונים.

Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) מידע שוק

$ 12.87K
$ 12.87K$ 12.87K

--
----

$ 12.87K
$ 12.87K$ 12.87K

994.94M
994.94M 994.94M

994,939,925.428297
994,939,925.428297 994,939,925.428297

שווי השוק הנוכחי של Infinite Price Liquidity Rocket הוא $ 12.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IPLR הוא 994.94M, עם היצע כולל של 994939925.428297. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.87K.

Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Infinite Price Liquidity Rocketל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלInfinite Price Liquidity Rocket ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלInfinite Price Liquidity Rocket ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Infinite Price Liquidity Rocketל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+1.05%
30 ימים$ 0-10.85%
60 ימים$ 0+0.70%
90 ימים$ 0--

מה זהInfinite Price Liquidity Rocket (IPLR)

We broke the Matrix anon with this cook. This is Not your average $SOL rewards token. We enhanced and upgraded the typical rewards token dramatically with a focus on building sustainable long term growth first and foremost. We also provide our holders with amazing passive income. Every 5 minutes you earn $SOL rewards paid directly into your wallet just for holding $IPLR token in your wallet no claiming or staking necessary. This coin is jeet proof every sell feeds into the positive Flywheel mechanics and strengthens the token fundamentals as we purchase $IPLR directly from the market and combine it with SOL to Infinitely increase the price and liquidity. Hence we are CODED to Billions.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) משאב

האתר הרשמי

Infinite Price Liquidity Rocketתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Infinite Price Liquidity Rocket.

בדוק את Infinite Price Liquidity Rocket תחזית המחיר עכשיו‏!

IPLR למטבעות מקומיים

Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על IPLR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR)

כמה שווה Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) היום?
החי IPLRהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי IPLR ל USD?
המחיר הנוכחי של IPLR ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Infinite Price Liquidity Rocket?
שווי השוק של IPLR הוא $ 12.87K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של IPLR?
ההיצע במחזור של IPLR הוא 994.94M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של IPLR?
‏‏IPLR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00214484 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של IPLR?
IPLR ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של IPLR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור IPLR הוא -- USD.
האם IPLR יעלה השנה?
IPLR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את IPLR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
