Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00214484$ 0.00214484 $ 0.00214484 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +1.05% שינוי מחיר (7D) +4.68% שינוי מחיר (7D) +4.68%

Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, IPLR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IPLRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00214484, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IPLR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +1.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) מידע שוק

שווי שוק $ 12.87K$ 12.87K $ 12.87K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.87K$ 12.87K $ 12.87K אספקת מחזור 994.94M 994.94M 994.94M אספקה כוללת 994,939,925.428297 994,939,925.428297 994,939,925.428297

שווי השוק הנוכחי של Infinite Price Liquidity Rocket הוא $ 12.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IPLR הוא 994.94M, עם היצע כולל של 994939925.428297. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.87K.