Infinite Money Glitch X2 מחיר (IMGX2)

1 IMGX2 ל USDמחיר חי:

נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) טבלת מחירים חיה
Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) מידע על מחיר (USD)

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, IMGX2 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IMGX2השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00189496, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IMGX2 השתנה ב -0.60% במהלך השעה האחרונה, -7.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של Infinite Money Glitch X2 הוא $ 19.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IMGX2 הוא 415.57M, עם היצע כולל של 415573044.140748. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.40K.

מה זהInfinite Money Glitch X2 (IMGX2)

Infinite Money Glitch X2 ($imgx2) – Double Rewards, Infinite Potential! $imgx2 is a tax-fee token built on Solana, offering dual rewards to holders. Every transaction incurs a 10% tax fee, where 8% is converted into $img tokens and distributed to holders. Since $img rewards holders in Solana, you’re earning both $img and Solana just by holding $imgx2! With a 1,000,000,000 supply, 50% is burned at launch for scarcity, while 1% of fees go to buybacks. No team tokens, just big marketing surprises. Hold $imgx2, earn $img, and stack Solana! 🚀

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) משאב

Infinite Money Glitch X2תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Infinite Money Glitch X2.

בדוק את Infinite Money Glitch X2 תחזית המחיר עכשיו‏!

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על IMGX2 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Infinite Money Glitch X2 (IMGX2)

כמה שווה Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) היום?
החי IMGX2המחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי IMGX2 ל USD?
המחיר הנוכחי של IMGX2 ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Infinite Money Glitch X2?
שווי השוק של IMGX2 הוא $ 19.40K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של IMGX2?
ההיצע במחזור של IMGX2 הוא 415.57M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של IMGX2?
‏‏IMGX2 השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00189496 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של IMGX2?
IMGX2 ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של IMGX2?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור IMGX2 הוא -- USD.
האם IMGX2 יעלה השנה?
IMGX2 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את IMGX2 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) עדכונים חשובים מהתעשייה

08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.