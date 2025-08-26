Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00189496$ 0.00189496 $ 0.00189496 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.60% שינוי מחיר (1D) -7.66% שינוי מחיר (7D) -7.68% שינוי מחיר (7D) -7.68%

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, IMGX2 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IMGX2השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00189496, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IMGX2 השתנה ב -0.60% במהלך השעה האחרונה, -7.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) מידע שוק

שווי שוק $ 19.40K$ 19.40K $ 19.40K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.40K$ 19.40K $ 19.40K אספקת מחזור 415.57M 415.57M 415.57M אספקה כוללת 415,573,044.140748 415,573,044.140748 415,573,044.140748

שווי השוק הנוכחי של Infinite Money Glitch X2 הוא $ 19.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IMGX2 הוא 415.57M, עם היצע כולל של 415573044.140748. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.40K.