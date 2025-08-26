Infinite Money Glitch (IMG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.0024449 גבוה 24 שעות $ 0.00318087 שיא כל הזמנים $ 0.04171505 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00147691 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.42% שינוי מחיר (1D) -15.86% שינוי מחיר (7D) -42.10%

Infinite Money Glitch (IMG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00257776. במהלך 24 השעות האחרונות, IMG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0024449 לבין שיא של $ 0.00318087, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IMGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04171505, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00147691.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IMG השתנה ב -1.42% במהלך השעה האחרונה, -15.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-42.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Infinite Money Glitch (IMG) מידע שוק

שווי שוק $ 2.58M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.58M אספקת מחזור 998.95M אספקה כוללת 998,953,395.574049

שווי השוק הנוכחי של Infinite Money Glitch הוא $ 2.58M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IMG הוא 998.95M, עם היצע כולל של 998953395.574049. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.58M.