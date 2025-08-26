Infinite Games (SN6) מידע על מחיר (USD)

Infinite Games (SN6) המחיר בזמן אמת של הוא $1.069. במהלך 24 השעות האחרונות, SN6 נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.064 לבין שיא של $ 1.23, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN6השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.21, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.064.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN6 השתנה ב -0.14% במהלך השעה האחרונה, -12.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-30.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Infinite Games (SN6) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Infinite Games הוא $ 2.37M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN6 הוא 2.22M, עם היצע כולל של 2219459.675914481. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.37M.