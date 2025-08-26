Infinite BTC Reward (IBR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00149989$ 0.00149989 $ 0.00149989 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -8.10% שינוי מחיר (7D) +9.15% שינוי מחיר (7D) +9.15%

Infinite BTC Reward (IBR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, IBR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IBRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00149989, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IBR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -8.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Infinite BTC Reward (IBR) מידע שוק

