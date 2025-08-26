עוד על IBR

Infinite BTC Reward סֵמֶל

Infinite BTC Reward מחיר (IBR)

לא רשום

1 IBR ל USDמחיר חי:

--
----
-8.10%1D
USD
Infinite BTC Reward (IBR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:40:10 (UTC+8)

Infinite BTC Reward (IBR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00149989
$ 0.00149989$ 0.00149989

$ 0
$ 0$ 0

--

-8.10%

+9.15%

+9.15%

Infinite BTC Reward (IBR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, IBR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IBRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00149989, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IBR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -8.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Infinite BTC Reward (IBR) מידע שוק

$ 27.18K
$ 27.18K$ 27.18K

--
----

$ 27.18K
$ 27.18K$ 27.18K

998.34M
998.34M 998.34M

998,335,789.60229
998,335,789.60229 998,335,789.60229

שווי השוק הנוכחי של Infinite BTC Reward הוא $ 27.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IBR הוא 998.34M, עם היצע כולל של 998335789.60229. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.18K.

Infinite BTC Reward (IBR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Infinite BTC Rewardל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלInfinite BTC Reward ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלInfinite BTC Reward ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Infinite BTC Rewardל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.10%
30 ימים$ 0-3.24%
60 ימים$ 0+29.28%
90 ימים$ 0--

מה זהInfinite BTC Reward (IBR)

$IBR introduces a new concept as the first-ever BTC rewards token, designed to redefine how cryptocurrency holders can generate passive income. By simply holding $IBR in your wallet, you unlock the ability to earn Bitcoin (BTC) rewards effortlessly, making it an innovative and accessible option for both seasoned investors and newcomers to the crypto space. The mechanics are elegantly simple yet powerful: a 5/5 rewards tax structure ensures that every transaction within the $IBR ecosystem contributes to the reward pool. 5% of each transaction is collected as a tax redistributed directly to $IBR holders in the form of BTC.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Infinite BTC Reward (IBR) משאב

האתר הרשמי

Infinite BTC Rewardתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Infinite BTC Reward (IBR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Infinite BTC Reward (IBR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Infinite BTC Reward.

בדוק את Infinite BTC Reward תחזית המחיר עכשיו‏!

IBR למטבעות מקומיים

Infinite BTC Reward (IBR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Infinite BTC Reward (IBR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על IBR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Infinite BTC Reward (IBR)

כמה שווה Infinite BTC Reward (IBR) היום?
החי IBRהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי IBR ל USD?
המחיר הנוכחי של IBR ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Infinite BTC Reward?
שווי השוק של IBR הוא $ 27.18K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של IBR?
ההיצע במחזור של IBR הוא 998.34M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של IBR?
‏‏IBR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00149989 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של IBR?
IBR ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של IBR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור IBR הוא -- USD.
האם IBR יעלה השנה?
IBR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את IBR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.