Infinitar Governance Token מחיר היום

מחיר Infinitar Governance Token (IGT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00120533, עם שינוי של 0.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ IGT ל USD הוא $ 0.00120533 לכל IGT.

Infinitar Governance Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 564,739, עם היצע במחזור של 468.53M IGT. ב‑24 השעות האחרונות, IGT סחר בין $ 0.00118976 (נמוך) ל $ 0.00122668 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.680328, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00116566.

ביצועים לטווח קצר, IGT נע ב +0.04% בשעה האחרונה ו -19.36% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Infinitar Governance Token (IGT) מידע שוק

שווי שוק $ 564.74K$ 564.74K $ 564.74K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M אספקת מחזור 468.53M 468.53M 468.53M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Infinitar Governance Token הוא $ 564.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IGT הוא 468.53M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.21M.