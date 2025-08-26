Inery ($INR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך $ 0.00307839
גבוה 24 שעות $ 0.00311058
שיא כל הזמנים $ 0.539486
המחיר הנמוך ביותר $ 0.00307839
שינוי מחיר (שעה אחת) --
שינוי מחיר (1D) -0.10%
שינוי מחיר (7D) -4.91%

Inery ($INR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00308243. במהלך 24 השעות האחרונות, $INR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00307839 לבין שיא של $ 0.00311058, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $INRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.539486, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00307839.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $INR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Inery ($INR) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.47M
אספקת מחזור 0.00
אספקה כוללת 800,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Inery הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $INR הוא 0.00, עם היצע כולל של 800000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.47M.