IndoWealth Token מחיר (IWT)
-0.51%
-1.40%
-5.03%
-5.03%
IndoWealth Token (IWT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.311312. במהלך 24 השעות האחרונות, IWT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.310254 לבין שיא של $ 0.320269, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IWTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.35315, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.226731.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, IWT השתנה ב -0.51% במהלך השעה האחרונה, -1.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של IndoWealth Token הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IWT הוא 0.00, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.11B.
במהלך היום, השינוי במחיר של IndoWealth Tokenל USDהיה $ -0.0044267114621017.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלIndoWealth Token ל USDהיה . $ -0.0224138102.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלIndoWealth Token ל USDהיה $ +0.0072599514.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של IndoWealth Tokenל USDהיה $ +0.0018828595625885.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.0044267114621017
|-1.40%
|30 ימים
|$ -0.0224138102
|-7.19%
|60 ימים
|$ +0.0072599514
|+2.33%
|90 ימים
|$ +0.0018828595625885
|+0.61%
The IndoWealth Group is made up of, and administered by, a group of professionals across multiple jurisdictions with a large range of expertise and qualifications in fields such as investment banking, blockchain IT, financial advisory, entrepreneurship and more who have come together to realize a shared vision. Through its unique position of entering a developing multi-billion-dollar economy (that is set to soon become a multi-trillion-dollar G7-level economy in the very near future) over a decade ago and long before it became “fashionable”, the IndoWealth Group is able to harness its local network and connections to harvest the best deals in the fastest growing industries with the highest paying yields. Members of the IndoWealth Group have concluded billions of dollars’ worth of deals in the past for large institutions and high net-worth individuals, and now they have formed the IndoWealth Group to bring those same deals to the everyday investor through the power of blockchain technology. By combining the foundational templates of large-scale business enterprise with an investment-focused financial services lens boosted by the utility of blockchain technology, IndoWealth Group is the first entity to create a new investment model that is transcends traditional financial institutions and service providers. In so doing, the IndoWealth Group aims to be the bridge between the everyday investor and mega-projects that previously only the wealthy have access to. By harnessing the power of blockchain technology and appealing directly to the lifeblood of crypto funding that is every individual crypto investor, the IndoWealth Group is much bigger than the sum of its parts. IndoWealth Group aspires to build to create a permanent income-producing, self-sustaining network that does the following: - Improve the crypto investment landscape by making large “unobtainable” deals available to its community - Continuously unlock the economic potential of one of the fastest growing economies in the world - Provide investors access to unprecedented investment opportunities at “ground-level” before the local market becomes oversaturated - Building up the infrastructure and livelihoods of the target investment destination, leading to long-term profit generation and sustainability and - Pay high yields and provide real value that reward investors for taking part in this future forward endeavor.
MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!
כמה יהיה IndoWealth Token (IWT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות IndoWealth Token (IWT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור IndoWealth Token.
בדוק את IndoWealth Token תחזית המחיר עכשיו!
הבנת הטוקנומיקה של IndoWealth Token (IWT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על IWT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 21:14:39
|עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.