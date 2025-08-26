IndoWealth Token (IWT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.310254 $ 0.310254 $ 0.310254 24 שעות נמוך $ 0.320269 $ 0.320269 $ 0.320269 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.310254$ 0.310254 $ 0.310254 גבוה 24 שעות $ 0.320269$ 0.320269 $ 0.320269 שיא כל הזמנים $ 0.35315$ 0.35315 $ 0.35315 המחיר הנמוך ביותר $ 0.226731$ 0.226731 $ 0.226731 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.51% שינוי מחיר (1D) -1.40% שינוי מחיר (7D) -5.03% שינוי מחיר (7D) -5.03%

IndoWealth Token (IWT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.311312. במהלך 24 השעות האחרונות, IWT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.310254 לבין שיא של $ 0.320269, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IWTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.35315, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.226731.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IWT השתנה ב -0.51% במהלך השעה האחרונה, -1.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

IndoWealth Token (IWT) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.11B$ 3.11B $ 3.11B אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של IndoWealth Token הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IWT הוא 0.00, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.11B.