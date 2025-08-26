Indigo Protocol iETH מחיר (IETH)
Indigo Protocol iETH (IETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,462.63. במהלך 24 השעות האחרונות, IETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,451.89 לבין שיא של $ 4,669.58, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,114.11, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,429.8.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, IETH השתנה ב -1.13% במהלך השעה האחרונה, -2.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Indigo Protocol iETH הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IETH הוא 0.00, עם היצע כולל של 425.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.90M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Indigo Protocol iETHל USDהיה $ -123.500648502007.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלIndigo Protocol iETH ל USDהיה . $ +886.9976939560.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלIndigo Protocol iETH ל USDהיה $ +3,937.4819820160.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Indigo Protocol iETHל USDהיה $ +1,959.3744100279877.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -123.500648502007
|-2.69%
|30 ימים
|$ +886.9976939560
|+19.88%
|60 ימים
|$ +3,937.4819820160
|+88.23%
|90 ימים
|$ +1,959.3744100279877
|+78.27%
iETH is synthetic Ether and was the first new iAsset whitelisted by the Indigo DAO for the Indigo Protocol. The Indigo Protocol is a CDP (Collateralized Debt Position) based DeFi protocol that brings capital-efficient synthetic assets to the Cardano ecosystem. Users can purchase iETH from a DEX just like any Cardano native asset, or can mint iETH within the Indigo Protocol by depositing ADA as collateral. When users mint iETH within the Indigo Protocol, they must deposit sufficient ADA such that their CDP remains above the applicable Minimum Collateralization Ratio (MCR) - meaning a user deposits collateral in the form of ADA that ensures over-collateralization. If the value of a user's ADA collateral begins to decrease toward the MCR, a user can choose to add more collateral to keep their iETH position above the MCR. If a user’s collateral becomes worth less than the MCR of their iETH debt, the Indigo Stability Pool providers will allow the user to keep their iETH but will exchange Stability Pool iETH for the user’s higher value ADA collateral. Thereby ensuring that iETH remains overcollateralized and that the Indigo Protocol remains solvent via its efficient liquidation process. Unique to Indigo, users still receive their ADA staking rewards from stake pool delegation while ADA is being used as collateral in a CDP. This CDP Liquid Staking feature presents a unique use case for iETH in trading strategies. The Indigo DAO controls the iETH parameters and can therefore vote to raise or lower the Minimum Collateralization Ratio for iETH and all Indigo iAssets.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 21:14:39
|עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
