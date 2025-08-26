Indigo Protocol iETH (IETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 4,451.89 $ 4,451.89 $ 4,451.89 24 שעות נמוך $ 4,669.58 $ 4,669.58 $ 4,669.58 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 4,451.89$ 4,451.89 $ 4,451.89 גבוה 24 שעות $ 4,669.58$ 4,669.58 $ 4,669.58 שיא כל הזמנים $ 5,114.11$ 5,114.11 $ 5,114.11 המחיר הנמוך ביותר $ 1,429.8$ 1,429.8 $ 1,429.8 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.13% שינוי מחיר (1D) -2.69% שינוי מחיר (7D) +1.84% שינוי מחיר (7D) +1.84%

Indigo Protocol iETH (IETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,462.63. במהלך 24 השעות האחרונות, IETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,451.89 לבין שיא של $ 4,669.58, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,114.11, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,429.8.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IETH השתנה ב -1.13% במהלך השעה האחרונה, -2.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Indigo Protocol iETH (IETH) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 425.0 425.0 425.0

שווי השוק הנוכחי של Indigo Protocol iETH הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IETH הוא 0.00, עם היצע כולל של 425.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.90M.