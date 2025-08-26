INDIE CRUSH (INDIE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) +0.63%
שינוי מחיר (1D) -9.36%
שינוי מחיר (7D) -19.87%

INDIE CRUSH (INDIE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, INDIE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. INDIEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, INDIE השתנה ב +0.63% במהלך השעה האחרונה, -9.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

INDIE CRUSH (INDIE) מידע שוק

שווי שוק $ 19.10K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.10K
אספקת מחזור 999.87M
אספקה כוללת 999,869,229.6629293

שווי השוק הנוכחי של INDIE CRUSH הוא $ 19.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של INDIE הוא 999.87M, עם היצע כולל של 999869229.6629293. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.10K.