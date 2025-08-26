עוד על INDIE

INDIE CRUSH מחיר (INDIE)

1 INDIE ל USDמחיר חי:

--
----
-9.30%1D
INDIE CRUSH (INDIE) טבלת מחירים חיה
INDIE CRUSH (INDIE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.63%

-9.36%

-19.87%

-19.87%

INDIE CRUSH (INDIE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, INDIE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. INDIEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, INDIE השתנה ב +0.63% במהלך השעה האחרונה, -9.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

INDIE CRUSH (INDIE) מידע שוק

$ 19.10K
$ 19.10K$ 19.10K

--
----

$ 19.10K
$ 19.10K$ 19.10K

999.87M
999.87M 999.87M

999,869,229.6629293
999,869,229.6629293 999,869,229.6629293

שווי השוק הנוכחי של INDIE CRUSH הוא $ 19.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של INDIE הוא 999.87M, עם היצע כולל של 999869229.6629293. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.10K.

INDIE CRUSH (INDIE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של INDIE CRUSHל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלINDIE CRUSH ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלINDIE CRUSH ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של INDIE CRUSHל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.36%
30 ימים$ 0-47.17%
60 ימים$ 0-61.88%
90 ימים$ 0--

מה זהINDIE CRUSH (INDIE)

IndieCru.sh is a community-based validation platform designed for indie developers to test their applications before launch. Developers create testing programs to collect feedback, identify bugs, and improve user experience. Testers are rewarded with $INDIE tokens for their participation. This system helps prevent failed launches by enabling early product validation, improving quality, and fostering community involvement. The platform supports private and public testing, structured feedback threads, and analytics to support product improvement cycles.

INDIE CRUSH (INDIE) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

INDIE CRUSHתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה INDIE CRUSH (INDIE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות INDIE CRUSH (INDIE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור INDIE CRUSH.

בדוק את INDIE CRUSH תחזית המחיר עכשיו‏!

INDIE למטבעות מקומיים

INDIE CRUSH (INDIE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של INDIE CRUSH (INDIE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על INDIE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על INDIE CRUSH (INDIE)

כמה שווה INDIE CRUSH (INDIE) היום?
החי INDIEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי INDIE ל USD?
המחיר הנוכחי של INDIE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של INDIE CRUSH?
שווי השוק של INDIE הוא $ 19.10K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של INDIE?
ההיצע במחזור של INDIE הוא 999.87M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של INDIE?
‏‏INDIE השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של INDIE?
INDIE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של INDIE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור INDIE הוא -- USD.
האם INDIE יעלה השנה?
INDIE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את INDIE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
INDIE CRUSH (INDIE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

