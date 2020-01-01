Indian Premier League Fan Token (IPL) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Indian Premier League Fan Token (IPL), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
Indian Premier League Fan Token (IPL) מידע

The IPL Fan Token is a digital token created for fans of the Indian Premier League and its teams. It rewards loyalty and engagement through interactive features including polls, predictions, trivia, and token-based rewards. Built with a long-term vision, the token is designed to keep supporters connected to the IPL throughout the year and across all future seasons, offering new and ongoing ways for fans to participate beyond match days.

אתר רשמי:
https://www.iplfantoken.com/

Indian Premier League Fan Token (IPL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Indian Premier League Fan Token (IPL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 6.33K
$ 6.33K
ההיצע הכולל:
$ 999.87M
$ 999.87M
אספקה במחזור:
$ 999.87M
$ 999.87M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 6.33K
$ 6.33K
שיא כל הזמנים:
$ 0
$ 0
שפל כל הזמנים:
$ 0
$ 0
מחיר נוכחי:
$ 0
$ 0

Indian Premier League Fan Token (IPL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Indian Premier League Fan Token (IPL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של IPL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות IPLהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את IPLטוקניומיקה, חקרו אתIPLהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

IPL חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן IPL עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו IPL משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.