עוד על IPL

IPL מידע על מחיר

IPL אתר רשמי

IPL טוקניומיקה

IPL תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Indian Premier League Fan Token סֵמֶל

Indian Premier League Fan Token מחיר (IPL)

לא רשום

1 IPL ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Indian Premier League Fan Token (IPL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:23:57 (UTC+8)

Indian Premier League Fan Token (IPL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-7.26%

-7.26%

Indian Premier League Fan Token (IPL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, IPL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IPLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IPL השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Indian Premier League Fan Token (IPL) מידע שוק

$ 6.33K
$ 6.33K$ 6.33K

--
----

$ 6.33K
$ 6.33K$ 6.33K

999.87M
999.87M 999.87M

999,871,127.583724
999,871,127.583724 999,871,127.583724

שווי השוק הנוכחי של Indian Premier League Fan Token הוא $ 6.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IPL הוא 999.87M, עם היצע כולל של 999871127.583724. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.33K.

Indian Premier League Fan Token (IPL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Indian Premier League Fan Tokenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלIndian Premier League Fan Token ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלIndian Premier League Fan Token ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Indian Premier League Fan Tokenל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-7.26%
60 ימים$ 0+30.96%
90 ימים$ 0--

מה זהIndian Premier League Fan Token (IPL)

The IPL Fan Token is a digital token created for fans of the Indian Premier League and its teams. It rewards loyalty and engagement through interactive features including polls, predictions, trivia, and token-based rewards. Built with a long-term vision, the token is designed to keep supporters connected to the IPL throughout the year and across all future seasons, offering new and ongoing ways for fans to participate beyond match days.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Indian Premier League Fan Token (IPL) משאב

האתר הרשמי

Indian Premier League Fan Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Indian Premier League Fan Token (IPL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Indian Premier League Fan Token (IPL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Indian Premier League Fan Token.

בדוק את Indian Premier League Fan Token תחזית המחיר עכשיו‏!

IPL למטבעות מקומיים

Indian Premier League Fan Token (IPL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Indian Premier League Fan Token (IPL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על IPL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Indian Premier League Fan Token (IPL)

כמה שווה Indian Premier League Fan Token (IPL) היום?
החי IPLהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי IPL ל USD?
המחיר הנוכחי של IPL ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Indian Premier League Fan Token?
שווי השוק של IPL הוא $ 6.33K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של IPL?
ההיצע במחזור של IPL הוא 999.87M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של IPL?
‏‏IPL השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של IPL?
IPL ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של IPL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור IPL הוא -- USD.
האם IPL יעלה השנה?
IPL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את IPL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:23:57 (UTC+8)

Indian Premier League Fan Token (IPL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.