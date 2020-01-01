Indexed Finance (NDX) טוקנומיקה

Indexed Finance (NDX) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Indexed Finance (NDX), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
Indexed Finance (NDX) מידע

Indexed Finance is a project focused on the development of passive portfolio management strategies for the Ethereum network. Indexed Finance is managed by the holders of its governance token NDX, which is used to vote on proposals for protocol updates and high level index management such as the definition of market sectors and the creation of new management strategies.

אתר רשמי:
https://indexed.finance/

Indexed Finance (NDX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Indexed Finance (NDX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 13.88K
$ 13.88K$ 13.88K
ההיצע הכולל:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
אספקה במחזור:
$ 3.45M
$ 3.45M$ 3.45M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 40.28K
$ 40.28K$ 40.28K
שיא כל הזמנים:
$ 27.71
$ 27.71$ 27.71
שפל כל הזמנים:
$ 0.00233242
$ 0.00233242$ 0.00233242
מחיר נוכחי:
$ 0.00403546
$ 0.00403546$ 0.00403546

Indexed Finance (NDX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Indexed Finance (NDX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של NDX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות NDXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את NDXטוקניומיקה, חקרו אתNDXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

NDX חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן NDX עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו NDX משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

כתב ויתור

