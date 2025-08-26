Indexed Finance (NDX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00389488 $ 0.00389488 $ 0.00389488 24 שעות נמוך $ 0.00407613 $ 0.00407613 $ 0.00407613 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00389488$ 0.00389488 $ 0.00389488 גבוה 24 שעות $ 0.00407613$ 0.00407613 $ 0.00407613 שיא כל הזמנים $ 27.71$ 27.71 $ 27.71 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00233242$ 0.00233242 $ 0.00233242 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.07% שינוי מחיר (1D) +1.32% שינוי מחיר (7D) -0.07% שינוי מחיר (7D) -0.07%

Indexed Finance (NDX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00402315. במהלך 24 השעות האחרונות, NDX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00389488 לבין שיא של $ 0.00407613, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NDXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 27.71, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00233242.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NDX השתנה ב +0.07% במהלך השעה האחרונה, +1.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Indexed Finance (NDX) מידע שוק

שווי שוק $ 13.93K$ 13.93K $ 13.93K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 40.41K$ 40.41K $ 40.41K אספקת מחזור 3.45M 3.45M 3.45M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Indexed Finance הוא $ 13.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NDX הוא 3.45M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.41K.