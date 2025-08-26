עוד על NDX

Indexed Finance סֵמֶל

Indexed Finance מחיר (NDX)

לא רשום

1 NDX ל USDמחיר חי:

$0.00404126
+1.80%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Indexed Finance (NDX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:35:27 (UTC+8)

Indexed Finance (NDX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00389488
24 שעות נמוך
$ 0.00407613
גבוה 24 שעות

$ 0.00389488
$ 0.00407613
$ 27.71
$ 0.00233242
+0.07%

+1.32%

-0.07%

-0.07%

Indexed Finance (NDX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00402315. במהלך 24 השעות האחרונות, NDX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00389488 לבין שיא של $ 0.00407613, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NDXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 27.71, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00233242.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NDX השתנה ב +0.07% במהלך השעה האחרונה, +1.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Indexed Finance (NDX) מידע שוק

$ 13.93K
--
$ 40.41K
3.45M
10,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Indexed Finance הוא $ 13.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NDX הוא 3.45M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.41K.

Indexed Finance (NDX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Indexed Financeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלIndexed Finance ל USDהיה . $ +0.0000190681.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלIndexed Finance ל USDהיה $ +0.0000186706.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Indexed Financeל USDהיה $ +0.000008691332205625.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+1.32%
30 ימים$ +0.0000190681+0.47%
60 ימים$ +0.0000186706+0.46%
90 ימים$ +0.000008691332205625+0.22%

מה זהIndexed Finance (NDX)

Indexed Finance is a project focused on the development of passive portfolio management strategies for the Ethereum network. Indexed Finance is managed by the holders of its governance token NDX, which is used to vote on proposals for protocol updates and high level index management such as the definition of market sectors and the creation of new management strategies.

Indexed Finance (NDX) משאב

האתר הרשמי

Indexed Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Indexed Finance (NDX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Indexed Finance (NDX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Indexed Finance.

בדוק את Indexed Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

NDX למטבעות מקומיים

Indexed Finance (NDX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Indexed Finance (NDX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NDX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Indexed Finance (NDX)

כמה שווה Indexed Finance (NDX) היום?
החי NDXהמחיר ב USD הוא 0.00402315 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NDX ל USD?
המחיר הנוכחי של NDX ל USD הוא $ 0.00402315. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Indexed Finance?
שווי השוק של NDX הוא $ 13.93K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NDX?
ההיצע במחזור של NDX הוא 3.45M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NDX?
‏‏NDX השיג מחיר שיא (ATH) של 27.71 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NDX?
NDX ‏‏רשם מחירATL של 0.00233242 USD.
מהו נפח המסחר של NDX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NDX הוא -- USD.
האם NDX יעלה השנה?
NDX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NDX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:35:27 (UTC+8)

