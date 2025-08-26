INCUM (INCUM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00181203$ 0.00181203 $ 0.00181203 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

INCUM (INCUM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, INCUM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. INCUMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00181203, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, INCUM השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

INCUM (INCUM) מידע שוק

שווי שוק $ 3.55K$ 3.55K $ 3.55K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.55K$ 3.55K $ 3.55K אספקת מחזור 999.62M 999.62M 999.62M אספקה כוללת 999,622,392.486427 999,622,392.486427 999,622,392.486427

שווי השוק הנוכחי של INCUM הוא $ 3.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של INCUM הוא 999.62M, עם היצע כולל של 999622392.486427. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.55K.