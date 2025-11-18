IncogniFi מחיר היום

מחיר IncogniFi (INFI) בזמן אמת היום הוא $ 0.01146561, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ INFI ל USD הוא $ 0.01146561 לכל INFI.

IncogniFi כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 10,319.05, עם היצע במחזור של 900.00K INFI. ב‑24 השעות האחרונות, INFI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04518864, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01145487.

ביצועים לטווח קצר, INFI נע ב -- בשעה האחרונה ו -11.80% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

IncogniFi (INFI) מידע שוק

שווי שוק $ 10.32K$ 10.32K $ 10.32K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.47K$ 11.47K $ 11.47K אספקת מחזור 900.00K 900.00K 900.00K אספקה כוללת 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של IncogniFi הוא $ 10.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של INFI הוא 900.00K, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.47K.